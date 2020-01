Poble Lliure considera que el pacte entre ERC i el PSOE està «destinat al fracàs»

Poble Lliure s'ha pronunciat aquest divendres sobre l'acord entre el PSOE i ERC per facilitar la investidura de Pedro Sánchez el proper 7 de gener. L'organització independentista considera que és una aposta "destinada al fracàs" i ha demanat crear les condicions per al proper "embat" amb l'Estat. En un comunicat fet públic aquest matí, Poble Lliure assegura que comparteix l'objectiu que l'independentisme sigui hegemònic i precisament per això "no entén ni comparteix" la proposta d'ERC. Una opció que passa, segons la formació, per "donar estabilitat al Regne d'Espanya i donar aire a un dels seus pilars fonamentals, el PSOE".L'organització independentista remarca que és gràcies al PSOE i a la seva col·laboració que Catalunya es troba en la situació actual de repressió i l'acusen de fer possible totes les regressions de drets fonamentals i nacionals dels darrers anys. "És evident que d'aquest Estat no en pot sortir cap canvi estructural sense la seva prèvia ruptura", argumenten en el comunicat, i qüestionen que es pugui forçar un escenari de negociació després de la investidura. "El paper ho aguanta tot i la no aprovació de pressupostos estatals és quelcom que l'Estat també pot aguantar perfectament", sosté el partit. Després de la investidura, argumenten, l'independentisme quedarà "en fora de joc".Per tot plegat, Poble Lliure apunta que cal "mobilització i iniciativa política" per tal que l'independentisme continuï marcant l'agenda política i pugui forçar escenaris de negociació verdadera amb l'Estat. "Per Poble Lliure, la via és la confrontació democràtica republicana a tots els nivells", remarquen, i situen l'objectiu en "reforçar les eines d'organització popular" per dibuixar un nou camí amb una línia estratègia i un lideratge polític clar. En aquesta nova etapa, argumenta el partit, caldrà reforçar espais allunyats del "control de l'Estat", com l'Assemblea de Càrrecs Electes, el sindicalisme nacional i de classe, el Consell per la República i els seus consells, i les entitats.

