Catalunya tanca el 2019 amb 388.124 aturats, un 1,22% menys que l'any passat

Catalunya ha tancat el 2019 amb un descens de l'atur un 1,22%respecte el mateix mes de l'any anterior, el que suposa una disminució d'unes 4.738 persones. D'aquesta manera, la desocupació al territori es situa en unes 388.124 persones registrades, una de les millors dades en aquest mes des del 2007, segons ha informat el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social .En comparació al novembre de l'any passat la baixada no ha estat tan notòria, ja que sols ha decrescut un 0,53% el nombre d'aturats al desembre, percentatge que representa una disminució d'unes 2.058 persones.Per territoris, l'atur va baixar a totes les demarcacions en la comparativa interanual. El major descens es va donar a les comarques de Ponent, que va tancar l'any amb 20.416 aturats, un 3,21% menys que el desembre del 2018(-677). En canvi, la xifra suposa un increment del 0,01% (+2) respecte al novembre. En segon lloc es van situar les comarques de Girona, amb 37.745 aturats, un 2,92% menys interanual (-1.135). En comparació amb el mes anterior el descens va ser de l'1,65% (-632).Pel que fa a Tarragona i Ebre, el descens interanual va ser del 2,10% (-1.020) fins als 47.631 desocupats. Com a Lleida, hi ha un repunt respecte al mes anterior, que en aquest cas és del 0,27% (+128). A les comarques de Barcelona la reducció interanual va ser del 0,69% (-1.951) fins als 282.332 aturats. Respecte al novembre, el descens va ser del 0,55% (-1.556).Del total d'aturats a Catalunya, 218.520 eren dones i 169.604 homes. A més, 27.165 eren menors de 25 anys.Per sectors, el que concentrava més aturats en acabar l'any era el de serveis, amb 281.202, seguit de la indústria (43.575), la construcció (30.682) i l'agricultura (8.182). A més, hi havia 24.483 persones que no tenien treballa anterior. En comparació amb el mes anterior, l'atur es va reduir al sector serveis (-2.092), a l'agricultura (-258) i entre els que no tenien feina abans (-687), mentre que va pujar a la construcció (+691) i a la indústria (+288).A l'Estat, del total d'aturats, 1.328.396 eren homes, un 0,66% menys interanual; i 1.835.209 dones, un 1,60% menys. Per edats, l'atur entre els menors de 25 anys es va reduir en 18.892 respecte al mes anterior (-7,11%), mentre que entre els de 25 anys i més va baixar en 15.687 (-0,53%).L'atur ha baixat en tretze autonomies, principalment a Andalusia (-16.681), Madrid (-3.799) i el País Valencià (-2.943), mentre que ha pujat a quatre, liderades per Navarra (+782) i La Rioja (+454).Pel que fa als contractes, se'n van signar 231.963, el que representa un descens del'11,63% respecte al mes anterior (-30.532) i un increment del 3,01% (+6.772) en comparació amb el desembre del 2018. Del total, 29.034 van ser indefinits i 202.929 temporals. Els primers van registrar un descens del 18% intermensual (-6.374) i un increment de l'1,16% interanual (+333), mentre que els temporals es van reduir un 10,64% (-24.158) en comparació amb el novembre i es van incrementar un 3,28% (+6.439) en relació al desembre del 2018.Al conjunt de l'Estat es van signar 1.740.3332 contractes, un 1,35% menys que al novembre (-23.837) i un 1,80% més interanual (+30.701). Del total, 139.077 van ser indefinits, gairebé un 4% menys que fa un any, i 1.601.255 van ser temporals, un 2,33% més que el desembre del 2018.D'altra banda, el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social es va situar al desembre en 3.459.377, un 1,85% més que fa un any (+62.756) i un 0,10% menys que el mes anterior (-3.551). Del total, 2.903.149 pertanyien al règim general, 550.164 eren autònoms, 6.062 del règim del mar i un al del carbó.A l'Estat, el nombre d'afiliats es va situar en 19.408.538, un 2,02% d'increment interanual (+384.373) i un 0,16% més que fa un mes (+31.659).En el conjunt de l'Estat el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics de treball ha baixa en 34.579 persones aquest desebmre, i s'ha situat en un total de 3.163.605 aturats, la xifra més baixa des del 2008.

