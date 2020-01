VÍDEO Xangai il·lumina el cel amb 2.000 drons per acomiadar l'any

El cel de Xangai s'ha omplert de drons per acomiadar el 2020. Aquest any la capital xinesa ha substituït el tradicional espectacle pirotècnic per un de més tecnològic amb el que ha deixat bocabadats als espectadors.

Els aparells s'han enlairat sobre el riu Huangpu i han anat creant increïbles formes com les d'una persona que camina o un drac. Així, el cel xinès s'ha il·luminat aquest cop sense gastar ni una mica de pólvora.

Tot i que la capital asiàtica ha rebut el 2020, en el cas del calendari xinès aquest canvi d'any no es farà efectiu fins el dissabte 25 d'aquest mes, que s'entrarà en l'any de la Rata de Metall. Aquest animal constitueix el primer del cicle de les 12 criatures, i per tant representa el començament d'un nou cicle i de noves oportunitats.

