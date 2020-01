Un dels CDR detinguts el 23-S rep l'escalf de Cerdanyola del Vallès: «No defallirem»

Més d'un centenar de persones s'han reunit aquest dijous 2 de desembre a les 19.30 h de la tarda davant de l'ajuntament de Cerdanyola per "donar-li la benvinguda a casa" a Eduard Garzón, un dels CDR detinguts durant el marc de l' Operació Judes . Garzón va sortir de la presó la setmana passada, després d'haver passat més de tres mesos tancat, i el grup de suport Detingudes 23-S ha organitzat l'acte de rebuda.Eduard Garzón, acusat de terrorisme, ha volgut reivindicar la tasca d'Alerta Solidària "aconseguint que des de bon començament sabéssim que no estàvem sols" i ha agraït les mostres de suport que ha rebut sempre des de la seva detenció. Durant el discurs ha recalcat que "ens volen atemorits, però no se n'adonen que ara tenim encara més motius per ser determinats". "No defallirem; ho aconseguirem" ha sentenciat.​A l'acte també ha participat el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, que ha reclamat l'"alliberació immediata" de les persones que continuen empresonades arrel de les mobilitzacions postsentència i "l'arxivament de totes aquestes causes fruit de la brutal actuació policial i de la defensa dels drets fonamentals a la protesta, a la mobilització i a defensar-se davant de les agressions policials".Per altra banda, les persones més properes a Garzón han llegit un escrit conjunt mentre li feien entrega d'una bossa plena de cartes dedicades. Els concentrats, familiars, amics i veïns de Cerdanyola, alguns amb pancartes i espelmes, han aplaudit les intervencions i cridat diverses consignes entre els parlaments. L'acte ha finalitzat amb una breu actuació del cantant Xavi Rizzo.Després que el passat 12 de desembre la Fiscalia proposés la seva llibertat, juntament amb la del sabadellench Duch i l'osonenc Buigas, aquest dijous diverses persones i membres de CDR de la comarca es concentraran per donar-li escalf. El 20 de desembre els tres detinguts van sortir de la presó de Soto del Real i han passat les festes nadalenques a casa seva.Garzón, així com Duch i Buigas, haurà de comparèixer tots els dilluns al jutjat, té prohibit sortir de l'Estat i ha hagut de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial.La Fiscalia demanava que se'ls mantingués empresonats tot i que va obrir la porta a un alliberament sota fiança de 9.000 euros. L'acusació popular, exercida per l'ACVOT, va demanar mantenir la presó incondicional. Encara queden quatre activistes empresonats: Alexis Codina, Germinal Tomàs, Ferran Jolis i Jordi Ros. Tots ells continuen acusats de terrorisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor