Batet convoca el ple d'investidura per dissabte a les nou del matí

El Ple d'investidura del candidat socialista a la Presidència, Pedro Sánchez, començarà dissabte a les nou del matí i la previsió és que la primera votació tingui lloc al migdia de diumenge, vigília de Reis. Així ho ha decidit la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que ha formalitzat aquest dijous la convocatòria del debat d'investidura per als dies 4 i 5 de gener, i pel 7 en cas que, com es preveu, Sánchez no sigui escollit en el primer intent amb majoria absoluta, fixada en 176 vots.Batet no ha formalitzat la convocatòria del ple fins que ERC no ha validat l'acord amb el PSOE per donar suport a la investidura, aquest mateix dijous al vespre El passat 31 de desembre, Batet ja es va posar en contacte amb els portaveus dels diferents grups parlamentaris per prevenir-los que el debat tindria lloc aquests dies amb la finalitat que tinguessin el temps necessari perquè els seus diputats poguessin reservar els viatges per assistir al Ple d'aquest cap de setmana.Només faltava confirmar l'hora, encara que ja s'avançava que seria a primera hora del matí de dissabte amb la idea que la primera votació pogués celebrar-se com a tard al migdia del diumenge per evitar la multitudinària Cavalcada de Reis de Madrid i donar també temps als diputats per poder desplaçar-se al seu llocs de procedència i gaudir de la Nit i del Dia de Reis.Finalment, el debat arrencarà a les nou del matí, amb la lectura de la proposta de candidat lliurada pel Rei a la presidenta del Congrés. A partir d'aquí serà el torn del candidat, que pujarà a la tribuna per exposar a la Cambra el seu programa de govern, sense límit de temps.Després de la seva al·locució inicial hi haurà un recés per donar temps a l'oposició a preparar les seves respectives intervencions i després serà el torn dels portaveus dels diferents grups, que intervindran de major a major.Cada grup parlamentari comptarà amb 43 minuts d'intervenció: 30 de discurs inicial, 10 de rèplica i 3 de contrarèplica, i es pressuposa que Sánchez anirà responent d'un en un a cadascú i també sense límit de temps.Es dóna per segur que Sánchez debatrà el primer dia amb Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unides Podem) i Gabriel Rufián (ERC), ja que es calcula una mitjana de gairebé dues hores de debat per cada grup.Posteriorment, o diumenge, serà el torn d'Inés Arrimadas (Cs), Aitor Esteban (PNB), Mertxe Aizpurua (Bildu) i amb els diferents representants del Grup Plural --integrat per JxCat, MásPaís-Equo, CC, NC, Compromís, el BNG, el PRC i Teruel Existe--, del Grup Mixt --compost per UPN, Foro Astúrias i la CUP-- i del PSOE.Després de les intervencions, es procedirà a la votació, que es fa per crida i cada diputat es posa dempeus per proclamar el seu vot, la qual cosa requereix temps. Fonts de la Presidència del Congrés han apuntat que la idea és que la primera votació tingui lloc al migdia del diumenge, encara que tot dependrà del temps que dediqui el candidat a debatre amb els portaveus que intervindran el diumenge.L'hora en què s'anunciï el resultat d'aquesta primera volta marcarà el Ple, que tindrà una segona votació 48 hores després, el dimarts 7 de gener, en cas que Sánchez no aconsegueixi la majoria absoluta (176 diputats) que es requereix en el primer intent.En aquesta segona sessió, Sánchez tindrà deu minuts per demanar el suport de la Cambra, i els representants dels grups parlamentaris disposaran de cinc minuts cadascun. En total, una hora més abans de començar la segona votació per crida, en què al candidat ja en té prou amb majoria simple (més sí que no).En cas que Sánchez fracassi i no s'aconsegueixi una alternativa viable en els dos mesos posteriors a la primera votació, és a dir fins al 5 de març, el Rei, amb la confirmació de la presidenta del Congrés, haurà de dissoldre les Corts Generals l'endemà i convocar noves eleccions 47 dies després, el dimecres 22 d'abril.Si el candidat aconsegueix l'aval del Congrés dels Diputats i surt investit, la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, ho comunicarà al Rei, a l'efecte del seu nomenament com a president del Govern.

