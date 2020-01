Iceta celebra que ERC «arrisqui» per concretar el diàleg

"Diverses forces polítiques han arriscat per desbloquejar la política espanyola i fer possible una nova etapa de transformació i reformes i, en aquest sentit, valorem també la decisió presa per ERC, que implica una opció inequívoca pel diàleg com a única eina vàlida per resoldre el conflicte". Aquestes són les primeres paraules que ha pronunciat Miquel Iceta, primer secretari del PSC, després que s'hagi fet públic l'acord entre socialistes i republicans A través d'un comunicat, el dirigent del PSC ha qualificat de "transcendent" l'acord per "superar el conflicte i el bloqueig de la política catalana". A més, Iceta ha assenyalat que "el socialisme català s'hi compromet de forma total i absoluta".En el mateix escrit, Iceta ha repetit fins a nou vegades la paraula "diàleg", un element que el primer secretari dels socialistes a Catalunya considera "necessari" per "intentar trobar una solució acordada" entre partits polítics amb projectes "ben diferenciats".Alhora, però, ha recordat que la solució acordada haurà de "concitar un consens majoritari a Catalunya" i que aquesta s'haurà de produir "en el marc vigent legal".Iceta també ha aprofitat el comunicat per carregar contra aquells que considera culpables de dificultar la creació d'un nou govern a Espanya. Pel dirigent, "l'entestament a bloquejar la via política [...] sols s'explica pel rebuig a les polítiques progressistes i d'esquerres o bé pel rebuig al diàleg entre les institucions catalanes i espanyoles".En aquest context, el líder dels socialistes a Catalunya ha apuntat que els resultats del 10-N "podien esdevenir una oportunitat" en comptes d'un "problema insuperable". "Podem superar les polítiques d'austeritat i de resignació davant l'augment de la pobresa i les desigualtats i, per altra banda, iniciar un procés que havia estat reclamat de forma molt majoritària per la societat catalana", ha afegit.

