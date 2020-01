ERC explorarà el risc d'entendre's amb el PSOE malgrat l'advertència de Torra

"Obrir camins per fer política val la pena". En la intervenció final al consell nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha sintetitzat els motius que empenyen el partit d'Oriol Junqueras a facilitar la investidura de Pedro Sánchez el 7 de gener. Els republicans, que saben que assumeixen riscos i que no compten amb l'aval de Quim Torra, permetran la formació d'un nou govern a Espanya a canvi de la posada en marxa d'una mesa de diàleg entre la Generalitat i l'Estat. Entenen que és la via més factible per atendre l'objectiu de l'autodeterminació sense abandonar la bandera del diàleg. Aragonès, després d'un consell nacional concorregut i tancat sense fissures, hi ha insistit.Els quadres d'ERC han fet confiança a l'estratègia de la cúpula que lidera el vicepresident del Govern i coordinador nacional del partit, a instàncies del que planteja Junqueras des de Lledoners. De fet, el document de l'acord amb el PSOE, de només dues pàgines, ha estat ratificat amb 196 vots favorables, i només 3 vots en contra i 4 en blanc. "Hi ha hagut poques crítiques", apuntaven veus presents en el consell nacional. "Es valora la finestra d'oportunitat", admetien fonts consultades, sense abandonar l'escepticisme d'una negociació que es preveu complicada.El text activa la negociació entre governs aquest mateix gener, 15 dies després de la formació de govern a Espanya. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha convocat formalment el ple d'investidura minuts després del consell nacional d'ERC i Miquel Iceta, líder del PSC, s'ha afanyat també a celebrar els sacrificis dels republicans a favor del diàleg . Les dues parts estan decidides a explorar una "nova etapa" que permeti superar la judicialització del conflicte.I què diu el document pactat amb el PSOE? Uns i altres es comprometen a la "resolució" del conflicte polític per la vida de la negociació entre governs, i ho fa sense establir "més límits que el respecte als instruments i els principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic". Republicans i socialistes han volgut subratllar que es produirà "llibertat de continguts" en les propostes sobre el futur de Catalunya que sotmetin a discussió. La formulació del document deixa marge a ERC per portar a la mesa de diàleg l'anhel de l'autodeterminació i el PSOE se sent autoritzat per fixar-hi solucions democràtiques en el marc de la Constitució.Qualsevol pacte que s'assoleixi a l'espai de diàleg s'haurà de validar en una consulta, en la qual es pronunciïn els ciutadans de Catalunya. El document concreta que la composició de la mesa de diàleg serà "paritària", i que hi haurà seguiment i "garanties de compliment" dels acords, que hauran de comptar amb un "suport ampli de la societat catalana". La mesa de diàleg es coordinarà amb la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la Taula de partits existent al Parlament.De la mateixa manera que a Madrid el PSOE i Unides Podem hauran d'afrontar les turbulències d'una oposició descarnada de la dreta, a Catalunya ERC notarà l'alè de les veus més contràries al pacte amb els socialistes. I les notes discrepants arriben des del Palau de la Generalitat. Aragonès ho ha comprovat aquest mateix dijous al matí en la reunió amb el president . Tot i que la trobada ha estat cordial, segons les fonts consultades, la divergència de posicions afegeix tensió a un Govern molt poc cohesionat.La reunió ha durat menys d'una hora i no ha dissipat la nebulosa de crisi al Govern. Així ho demostren les valoracions posteriors a la trobada. A Palau han exposat que Torra ha deixat "clar" que el pacte entre republicans i socialistes no té el "vistiplau" del Govern ni l'executiu l'assumeix com a tal. Torra entén que és un acord "entre partits" i ha recordat al vicepresident que qualsevol acord amb l'executiu espanyol ha d'estar gestionat i validat pel president de la Generalitat.Al seu torn, Aragonès ha plantejat al president defensar plegats l'autodeterminació en la mesa de negociació amb l'Estat. El vicepresident ha traslladat a Torra que la mesa de negociació pactada amb el PSOE s'ajusta a l'acord aprovat pel Govern el 22 d'octubre, després de la sentència del Tribunal Suprem, en el qual s'instava l'Estat a iniciar "un diàleg sense condicions".Torra, en canvi, considera que les negociacions amb l'Estat han de permetre una "votació clara" sobre la independència. "Ningú s’ha mobilitzat de manera massiva per un nou Estatut ni cap millora d’autogovern que no sigui la independència", diuen a Palau sobre el contingut expressat pel president a la reunió amb el vicepresident. Malgrat les advertències de Torra, ERC explorarà el risc d'entendre's amb el PSOE. Venen temps agitats i el calendari electoral a Catalunya tampoc és clar.Ara, però, és el torn de Sánchez. El ple d'investidura començarà dissabte i el líder del PSOE s'ha d'assegurar els suports necessaris, almenys en la segona votació al Congrés. De moment, sap que pot comptar amb 165 vots favorables (PSOE, Unides Podem, PNB, Més País, Compromís i Nova Canàries) i les abstencions d'ERC (13) i Bildu (5). El 7 de gener, després de Reis, Sánchez confia anunciar el nou executiu.

