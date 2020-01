Un noi denuncia que no el van deixar entrar en una discoteca de Sant Cugat per motius racials

Un noi ha denunciat que no el van deixar entrar en una discoteca de Sant Cugat del Vallès pel fet de ser negre. Els fets van tenir lloc la nit de Cap d'Any al club Lemon. Segons ha avançat el diari Ara, els porters van al·legar motius d'"imatge" i vestimenta" i que el noi no era client "habitual" del local.A través d'un vídeo, el mateix afectat ha explicat que va dirigir-se a la discoteca amb un grup d'amics negres amb dos cotxes. Els que anaven en un d'ells van aconseguir entrar barrejant-se amb joves blancs. La resta van decidir entrar junts, però els van prohibir l'entrada.Segons el noi, els porters els van dir que no podien entrar perquè no eren clients habituals i perquè no portaven la roba adequada. En el mateix vídeo, el jove també assegura que altres nois negres i magrebins tampoc van poder entrar. "És molt fort que entrant en el 2020 em passi això", lamenta. Segons explica el diari, el noi va avisar els Mossos d'Esquadra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor