Un altre poble lleidatà tindrà tres reines magues en la cavalcada

La cavalcada de Belianes (Urgell) estarà encapçalada enguany per tres reines magues. L'organització va fer una crida entre els veïns per participar en la cavalcada del pròxim diumenge i només s'hi van presentar dones, fet que ha portat l'Ajuntament a adaptar la tradició a aquesta realitat, segons publica Segre i ha confirmat a l'ACN l'alcaldessa, Carme Culleré.Les tres reines d'Orient, acompanyades per patges reials que també seran dones, desfilaran en una carrossa des d'on repartiran caramels i ho faran sense barbes, ja que el consistori ha descartat caracteritzar-les com a homes perquè, segons Culleré, "no tenia sentit", tractant-se de tres dones. Altres municipis lleidatans també han optat aquest any per introduir la presència de reines en les seves cavalcades. És el cas de Lleida on una dona encarnarà el personatge del rei Gaspar, mentre a Albesa (Noguera) desfilaran tres reines magues i tres reis mags