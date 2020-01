Apareixen pintades amb la paraula «traïdors» a la seu d'ERC de Figueres

Com a republicana, independentista i feminista defenso #SpainSitAndTalk que la majoria van votar el #10N . Alguna proposta apart de pintades?

Decidir és de valents i responsables. Assumir les conseqüències és d'honestos i justos. Rectificar els errors és de savis i humils. pic.twitter.com/wf8lSL4YB1 — Agnès Lladó Saus 🎗️ (@ALladoSaus) January 2, 2020

La seu d'Esquerra Republicana a Figueres ha aparegut aquest dijous amb pintades als vidres de la façana on es podien llegir les paraules "puta ERC" i "traïdors", amb el dibuix d'una estelada.L'alcaldessa i membre del partit, Agnès Lladó, ha denunciat els fets a les xarxes socials on ha assegurat que "com a republicana, independentista i feminista" defensa "#SpainSitAndTalk que la majoria va votar el 10-N".En aquest sentit, ha llençat una pregunta: "Alguna proposta a part de pintades?". "Decidir és de valents i responsables. Assumir conseqüències és d'honestos i justos. Rectificar els errors és de savis i humils", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor