L'independentisme es torna a mofar del moviment #Spexit a les xarxes

haber estudiao — Josep Valtònyc🎗 (@valtonyc) January 2, 2020

Prepareu-vos per a una altra deliciosa jornada de llàgrimes i public meltdowns dels nostres amics de l'#spexit



Avui ens ho passarem bé. — Acudits Catalans Dancs (@DancsCatalans) January 2, 2020

Han tornat els tarats del #Spexit... Està molt bé començar l'any com el van acabar, fent el ridícul! pic.twitter.com/PtLSMyGDwc — Alexey 🎗 ||⭐️|| #socCDR (@SonrisaLab) January 2, 2020

Cuando la UE destrozó nuestra economía con el dogma fracasado de la austeridad y causó dolor y sufrimiento a millones de españoles, eran muy europeístas.



Cuando la justicia europea dicta una sentencia que pone límites a su sed de venganza, piden #Spexit.



Son antipatriotas. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) December 19, 2019

Les reaccions després de conèixer la decisió dels tribunals de Bèlgica de revocar l'euroordre contra Carles Puigdemont i Toni Comín, reconeixent la seva immunitat, han tornat a invocar el lema #Spexit. L'etiqueta ha tornat a emergir com a resposta d'indignació davant la decisió del tribunal belga, però aviat ha estat objecte de mofa entre els sectors independentistes. Tot i això, #Spexit va néixer el passat 19 de desembre quan el TJUE va posicionar-se a favor d'Oriol Junqueras."L'#spexit fractura les famílies aquest Nadal" o "#spexit és Tabàrnia a nivell estatal" han estat alguns d'ells missatges que s'han pogut llegir a Twitter. Algunes de les piulades també arribaven en forma de resposta satírica a tuits on s'insultava directament a les institucions europees.L'origen, en la sentència del TJUEdesprés de conèixer la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el passat 19 de desembre, la xarxa es va omplir de lemes patriòtics espanyols i molt crítics contra la Unió Europea per afavorir Oriol Junqueras i afirmar que tenia immunitat.L'exdiputada i exmembre de la direcció de la CUP, Mireia Boya, també va fer difusió del hasthag, escrivint "això de #Spexit és bastant top". En una altra piulada, l'humorista José Corbacho va plantejar la següent qüestió: "Una opció seria que España sortís d'Europa i que Catalunya es quedés. Així tots contents, oi?", ha escrit.Pablo Echenique, secretari d'organització de Podem, es va sumar al moviment des d'una òptica més crítica. "Quan la UE va destrossar la nostra economia amb el dogma fracassat de l'austeritat i va causar dolor i patiment a milions d'espanyols, eren molt europeistes. Quan la justícia europea dicta una sentència que posa límits a la seva set de venjança, demanen #Spexit. Són antipatriotes", va sentenciar.

