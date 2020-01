Més de dos milions de persones van visitar el 2019 les exposicions de La Caixa a Catalunya

Exposició «Miralls. Dins i fora de la realitat», a CosmoCaixa Barcelona. Foto: La Caixa

Exposició «Luxe. Dels Assiris a Alexandre el Gran», a CaixaForum Barcelona. Foto: La Caixa

La Caixa ha fet aquest dijous balanç de l'assistència als seus centres i exposicions culturals i científiques durant l'any que acaba de concloure. Les propostes culturals, científiques i educatives de l'entitat van rebre 2.012.079 visitants a Catalunya el 2019, així com 7.055.861 al conjunt de l'Estat. Aquesta darrera xifra significa un increment del 1,65% respecte de l'any anterior.La xifra inclou tant els visitants dels vuit centres CaixaForum i CosmoCaixa (3,5 milions) com els de les nombroses exposicions itinerants organitzades a tot el territori (3,4 milions).CaixaForum Barcelona va rebre 674.594 visitants al llarg del 2019. Entre les diverses activitats que s'hi van dur a terme l'any passat, l'afluència de públic més gran la van registrar les exposicions, seguides de les activitats educatives, els concerts i les activitats familiars.L'exposició Velázquez i el Segle d'Or va ser la més visitada de l'any. Organitzada conjuntament per La Caixa i el Museo Nacional del Prado, va permetre poder veure a CaixaForum Barcelona pintures fonamentals de Velázquez juntament a la d'altres genis del seu temps com ara Ticià, Rubens o el Greco.Les altres dues exposicions que van tenir un nombre més alt de visitants van ser Luxe. Dels assiris a Alexandre el Gran, produïda en el marc de la col·laboració estable que mantenen La Caixa i el British Museum, i Max Beckmann. Leipzig, 1884 - Nova York, 1950, organitzada en col·laboració amb el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza.Pel que fa a CosmoCaixa Barcelona, va rebre un total de 1.002.965 de visitants. L'any 2019 va estar marcat per la inauguració de la nova sala Univers. La remodelació va obligar a tancar l'espai expositiu des del mes de gener fins a la reobertura de la nova sala permanent al juliol. Al llarg de 3.500 metres quadrats, la sala Univers permet fer un viatge apassionant per la ciència, des del Big Bang fins a les últimes fronteres del coneixement. El recorregut estimula la curiositat dels visitants a partir d'experiències interactives, objectes reals i reproduccions científiques i artístiques de màxima qualitat. Des que es va obrir, ja l'han visitada 502.349 persones.Amb relació a les exposicions temporals, Miralls. Dins i fora de la realitat va ser la més vista de l'any i una de les més visitades de la història de CosmoCaixa, ja que va superar els 509.000 visitants i encara no ha tancat les portes (continuarà en exhibició fins al 23 de febrer de 2020). En segon lloc es va situar Tintín i la Lluna. Cinquanta anys de la primera expedició tripulada, projecte amb què La Caixa va commemorar el 50è aniversari de l'arribada de la primera missió tripulada a la Lluna Per a aquest 2020 hi ha dues grans propostes programades. Per una banda, l'exposició Objectes de desig. Surrealisme i disseny. 1924-2020, produïda i organitzada juntament amb el Vitra Design Museum, que s'exhibirà a CaixaForum del 28 de febrer al 7 de juny. Per l'altra, Vampirs. L'evolució del mite, organitzada juntament amb la Cinémathèque Française, oberta del 8 de juliol al 25 d'octubre, també a CaixaForum.Segueixen en exposició a CaixaForum les mostres Òpera. Passió, poder i política, Càmera i ciutat. La vida urbana en la fotografia i el cinema, i En caiguda lliure. Convocatòria de comissariat. Noves mirades sobre la Col·lecció La Caixa. A CosmoCaixa, continuen obertes Miralls. Dins i fora de la realitat i Sabres i mastodonts. La megafauna del miocè.

