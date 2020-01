Torra diu que la suspensió de l'euroordre demostra que Bèlgica és «un país democràtic»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat aquest dijous que "la justícia belga demostra que és un país democràtic" amb la suspensió de l'euroordre de l'expresident del Govern català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín."Les decisions del Tribunal de Justícia de la UE s'acaten. Un altre pas endavant per al president Puigdemont i per al conseller Toni Comín", ha defensat Torra en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.Ho ha dit després que Puigdemont hagi assegurat que la justícia belga ha suspès l'euroordre contra ell i contra Comín per la seva immunitat en ser eurodiputats, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va establir que l'exvicepresident empresonat, Oriol Junqueras, gaudeix d'aquesta immunitat per ser europarlamentari.

