El Museu Picasso fa història i supera per primera vegada el milió de visitants durant el 2019

El Museu Picasso ha tancat el 2019 amb 1.072.887 assistents, superant així per primera vegada el milió de visitants, segons ha informat a l'ACN el museu aquest dijous. Al llarg de l'any s'han pogut visitar set exposicions temporals, entre les quals destaquen Sabartés per Picasso per Sabartés, amb 174.448 visites i Picasso, la mirada del fotògraf, que n'ha assolit 183.781.L'any 2019, el museu ha celebrat el centenari de la donació de l'obra Arlequí, retrat del ballarí i coreògraf Léonide Massine pintada l'any 1917 a Barcelona. Aquesta peça va ser la primera obra de l'artista que va entrar a formar part del fons dels museus de Barcelona. Les activitats i tallers sobre aquesta efemèride han registrat més de 2.600 persones.