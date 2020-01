Mesa de diàleg activa al gener i «llibertat de continguts»: tots els detalls de l'acord ERC-PSOE

ACORD PER A LA CREACIÓ D'UNA MESA ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE POLÍTIC



Les parts signants d'aquest acord constatem que ens trobem davant l'oportunitat de desbloquejar i canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya i establir les bases per a la seva resolució, ja que hi ha voluntat de diàleg per arribar a un acord que ens permeti superar la situació actual.



El reconeixement d'aquesta oportunitat, i la voluntat i fermesa política expressada per ambdues parts, permeten explorar i abordar l'obertura d'una nova etapa basada en el diàleg efectiu, obert i sincer, i apostar pel reconeixement i entesa institucional.

Per tot això, d'acord amb els principis de lleialtat institucional i bilateralitat que regeixen el marc polític de relació entre el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya, vam acordar el següent:



1. El reconeixement del conflicte polític i l'activació de la via política per resoldre'l.



Partim de el reconeixement que hi ha un conflicte de naturalesa política en relació a el futur polític de Catalunya.



Com qualsevol conflicte d'aquesta naturalesa, només es pot resoldre a través de vies democràtiques, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord, superant la judicialització del mateix.



2. Creació d'una MESA BILATERAL DE DIÀLEG, NEGOCIACIÓ I ACORD PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE POLÍTIC.



Per això, adoptem el compromís de crear una mesa de diàleg, negociació i acord entre governs, que partirà del reconeixement i legitimitat de totes les parts i propostes i que actuarà sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic.



Aquesta Mesa com a instrument polític se sustenta en els següents principis:



1) Composició: el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya. S'establiran les delegacions de forma paritària i amb els membres que les dues parts decideixin.



2) Contingut: diàleg obert sobre totes les propostes presentades. Totes les parts aportaran amb llibertat de continguts seves propostes detallades sobre el futur de Catalunya. I es valoraran, debatran i argumentaran les posicions al respecte de cada proposta.



3) Calendari transparent: la Mesa iniciarà els seus treballs en el termini de quinze dies des de la formació de Govern d'Espanya i establirà terminis concrets per a les seves reunions i per presentar les seves conclusions.



4) Seguiment i garanties de compliment: la Mesa establirà mecanismes per garantir l'inici i manteniment de la seva activitat i el compliment dels acords.



En aquest espai hauran de buscar-acords que comptin amb un suport ampli de la societat catalana. En aquest sentit, ambdues parts es comprometen a impulsar l'efectivitat dels acords que s'adoptin a través dels procediments oportuns. Les mesures en què es materialitzin els acords seran sotmeses en el seu cas a validació democràtica a través de consulta a la ciutadania de Catalunya, d'acord amb els mecanismes previstos o que es puguin preveure en el marc de el sistema juridicopolític.



Aquesta Mesa es coordinarà amb altres espais de diàleg institucionals i parlamentaris ja existents, que hauran potenciar-se. Entre d'altres, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat recollida en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Taula de Partits existent al Parlament de Catalunya.

L'acord entre ERC i el PSOE per facilitar la investidura de Pedro Sánchez a canvi de posar en marxa una mesa de diàleg entre governs queda reflectit en un document de només dos fulls, que reconeix el "conflicte polític" i activa "la via política per resoldre'l". És el document que aquesta tarda ha validat el consell nacional dels republicans sense fissures. El document estableix que el cas català només pot afrontar-se per vies "democràtiques, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord, superant la judicialització" del conflicte. Per aconseguir-ho, els dos partits han acordat que la mesa entre partits es posi en marxa en el termini de 15 dies des de la formació del govern espanyol, aquest mateix gener.Una de les novetats que aporta el text validat per ERC i el PSOE és que queda establert que hi haurà un "calendari transparent" dels treballs de la mesa de diàleg i que es fixaran "terminis concrets" de les reunions i de la presentació de les conclusions. Ja havia transcendit que els acords que adopti aquest espai de diàleg -que s'haurà de coordinar amb la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i la Taula de partits existent al Parlament- seran sotmesos a votació en una consulta a Catalunya. Les dues parts exposen que s'obre una etapa basada en el "diàleg efectiu, obert i sincer".El document detalla que la mesa bilateral de diàleg, negociació i acord entre governs per a la resolució del conflicte polític -així l'anomenen els dos partits- partirà del "reconeixement i legitimitat de totes les parts". També exposa que aquesta confrontació de posicionaments es farà "sense més límits que el respecte als instruments i els principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic". Un marge prou ampli per aconseguir que s'hi senti còmode tant el PSOE com ERC.Republicans i socialistes han volgut subratllar que es produirà "llibertat de continguts" en les propostes sobre el futur de Catalunya. ERC hi veu la possibilitat per poder-hi discutir sobre l'autodeterminació, una prioritat per als republicans. Per això, aquest dijous Pere Aragonès ha instat el president de la Generalitat, Quim Torra, a defensar l'autodeterminació en la mesa de diàleg amb l'Estat. Torra ha respost que el Govern no assumeix l'acord d'ERC amb el PSOE En el pacte entre republicans i socialistes es concreta que la composició de la mesa de diàleg serà "paritària", i que hi haurà seguiment i "garanties de compliment" dels acords, que hauran de comptar amb un "suport ampli de la societat catalana". L'entesa haurà de sotmetre's a una validació a les urnes, via consulta a Catalunya. A continuació, el contingut íntegre de l'acord.

