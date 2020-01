Detinguda per circular en direcció contrària a l'AP-7 beguda i amb el fill menor d'edat

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona van detenir aquest Cap d'Any una dona de 35 anys, de nacionalitat francesa i veïna de Sent Laurenç de Gosa (Occitània), com a presumpta autora de dos delictes contra la seguretat viària: per conduir temeràriament i per negar-se a realitzar les proves d’alcoholèmia amb símptomes evidents.Els fets van passar aquest dimecres, 1r de gener, cap a dos quarts de deu del vespre, quan diversos usuaris van alertar que un vehicle circulava en direcció contrària per l’autopista AP-7, a l’altura del punt quilomètric 70, al terme municipal d’Aiguaviva.Poc després, una patrulla va localitzar el vehicle i li van fer reiterades indicacions a la conductora per tal que s’aturés. Tot i això, no en va fer cas i va continuar la marxa en direcció contrària.Davant d'aquesta negativa i del risc evident que suposava per a la resta dels usuaris es va decidir tallar la circulació de l’autopista en sentit sud per manera d’aturar el vehicle. Finalment, amb aquesta maniobra se’l va aconseguir aturar a l’altura del quilòmetre 40, al terme municipal de Bàscara.Tot seguit, els agents van comprovar que la conductora presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques i que, als seients del darrere, hi viatjava un nadó.La conductora, tot i la simptomatologia, es va negar diverses vegades a fer les proves de drogues i alcohol.Finalment, es va detenir la conductora com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat viària per conduir temeràriament i per negar-se a fer les proves de detecció d’alcohol i drogues.Pel que fa al menor d’edat va ser traslladat a un centre mèdic perquè li fessin un reconeixement i, posteriorment, va ser lliurat als seus familiars.La detinguda, que no té antecedents, passarà properament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

