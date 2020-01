Suplicatori de Puigdemont i Comín: què és i com funciona?

La decisió d'aquest dijous de la justícia belga de deixar en suspens l'euroordre dictada pel Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont i Toni Comín posa ara el focus en el possible suplicatori que pugui demanar l'alt tribunal espanyol al Parlament europeu per aixecar la seva immunitat. Però què és i com funciona aquest procediment?"Un cop sigui eurodiputat a tots els efectes, i això és molt important, Puigdemont no pot ser detingut, ni aquí ni allà, sense prèvia autorització del Parlament Europeu, i el suplicatori és un procediment llarg". Són paraules de Joaquín Giménez, exmagistrat del Tribunal Suprem, en una entrevista a NacióDigital. Carles Puigdemont i Toni Comín són els principals beneficiats de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) instada per Oriol Junqueras, que determina l'abast de la immunitat i deixa clar que un eurodiputat adquireix aquesta condició en el moment que es proclamen els resultats.L'expresident i l'exconseller ja van començar els tràmits divendres per adquirir l'acta d'eurodiputats i tot apunta que el gener ja tindran la immunitat. Podran, si ho volen, tornar a Espanya, tot i que ara per ara aquesta opció està descartada. Això vol dir que si el Tribunal Suprem vol processar Puigdemont i Comín necessitarà una autorització prèvia del Parlament Europeu. És l'anomenat suplicatori, un mecanisme que permet a l'Eurocambra aixecar la immunitat d'un diputat. Es tracta d'un procediment llarg, que pot durar mesos (fins a sis), i que segons fonts jurídiques de JxCat seria un "judici al judici del Suprem", perquè permetria aportar proves, aclariments i informacions rellevants sobre la situació de Puigdemont i Comín perquè els eurodiputats que han de decidir finalment puguin formar-se una opinió al respecte.El debat que durant tants anys Espanya ha intentat evitar entraria per la porta gran al Parlament Europeu. "Llarena faria molt bé de valorar els riscos de demanar aquest suplicatori", deia Toni Comín en una entrevista al diari Ara . Sigui com sigui, la Fiscalia ja ha demanat al jutge instructor del Suprem que sol·liciti al Parlament Europeu que aixequi la immunitat dels dos dirigents independentistes i el Suprem decidirà en els pròxims dies quins són els pròxims moviments.Com funciona el suplicatori? Segons l'article 9 del reglament intern de l'Eurocambra, que regula els procediments relatius a la immunitat, l'autoritat competent d'un estat membre, és a dir el Tribunal Suprem, pot sol·licitar al president del Parlament Europeu, el socialista italià David Sassoli, un suplicatori per suspendre la immunitat d'un eurodiputat. Sassoli ho ha de comunicar al ple i traslladar la qüestió a la comissió competent, en aquest cas la comissió d'Assumptes Jurídics.El termini per resoldre no està establert. S'ha de fer "amb la major brevetat possible", però depén de la complexitat del cas. La defensa de Puigdemont compta que durarà mesos. Aquesta comissió, després d'analitzar el cas "sense demora però tenint en compta la seva complexitat relativa", haurà d'emetre una recomanació que finalment serà votada pel ple. Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional a la UAB, apuntava fa uns dies que el ple concediria el suplicatori, tenint en compte la composició actual, amb una àmplia majoria de conservadors i socialistes.Fins que no es faci aquesta proposta sobre si s'ha de concedir o denegar el suplicatori, la comissió pot demanar al Tribunal Suprem "tota la informació i aclariments que consideri necessaris per formar-se un criteri" sobre si cal o no aixecar la immunitat de Puigdemont i Comín. Els dos eurodiputats podrien intervenir a la comissió i també aportar els documents i elements de prova oportuns per defensar-se. En la resta de sessions, que serien a porta tancada, no hi podrien ser presents. En qualsevol cas, el procés català i el judici de l'1-O arribarien a Brussel·les.La proposta que la comissió hauria de fer al ple seria sobre si s'ha de concedir o no el suplicatori, en cap cas podria entrar a valorar la culpabilitat de Puigdemont i Comín o la procedència de perseguir-los per la via penal, encara que el debat i l'examen del cas els proporcionaria un "coneixement profund" de la qüestió. Un cop feta la proposta, es debatria i votaria al següent ple al Parlament Europeu. No es podrien presentar esmenes, però el ple hauria de discutir públicament sobre les raons a favor i en contra de la decisió sobre el suplicatori. Puigdemont i Comín no hi podrien intervenir en tant que afectats, però el procés català i el judici de l'1-O tindrien una visibilitat extraordinària.Si finalment el ple acorda concedir el suplicatori i aixecar la immunitat, el president de la cambra ho hauria de comunicar als diputats afectats i a l'autoritat competent, que hauria d'informar el Parlament Europeu de tots els canvis, nous fets o resolucions que faci en relació al procediment. Acceptar el suplicatori no implica perdre l'acta d'eurodiputat, perquè suspendre la immunitat no pressuposa culpabilitat, únicament voldria dir que l'Eurocambra permet que dos dels seus diputats siguin jutjats al país que els reclama. Aleshores, el Suprem hauria d'activar de nou les euroordres per poder extradir els líders independentistes. El Parlament Europeu va examinar la passada legislatura 55 suplicatoris i només en va rebutjar cinc.

