Deu milions de seguidors en cinc mesos: l'usuari amb més creixement a TikTok és de Navàs i té 27 anys

Va decidir crear-se, el mes de juliol passat, un perfil de TikTok perquè veia que hi havia usuaris que no coneixia de res que agafaven fotografies que ell havia penjat al seu Instagram personal i les publicaven, sense permís, a aquesta plataforma pensada per compartir vídeos de curta durada. El que no sabia Jordi Puig, veí de Navàs (Bages) era que aquesta decisió el portaria a convertir-se en l'usuari amb més èxit de TikTok a nivell estatal. De fet, amb només cinc mesos, el seu perfil ja compta amb gairebé deu milions de seguidors, una xifra rècord que l'ha situat com la persona que més creixement ha experimentat en la plataforma en qüestió durant el 2019.Estudiant de Comunicació Audiovisual a l'ERAM de Girona, Puig, que ara té 27 anys, tenia molt clar que volia que el seu futur professional estigues relacionat amb la creació i l'art. És per això que quan Instagram va començar a popularitzar-se, va decidir obrir un perfil ( jordi.koalitic ) per mostrar el seu univers creatiu, a través de fotografies originals i trencadores que captaven moments únics i concrets d'escenes quotidianes, sovint imperceptibles o poc apreciats."Al començament, com tothom, anava guanyant seguidors molt de mica en mica", explica ell mateix. Tot va començar a canviar, però, "quan vaig decidir penjar, també, instantànies que mostraven com aconseguia fer les fotos que publicava". Donar a conèixer el making off de les seves creacions artístiques va ser l'espurna que va fer encendre la flama de la popularitat."Recordo que era un vespre de juliol. Feia una hora que havia mirat l'Instagram, i quan ho vaig tornar a fer, el meu perfil tenia 6.000 seguidors nous", comenta. Aquesta allau d'adeptes no va aturar-se des d'aleshores i, de fet, encara segueix creixent. A dia d'avui, Jordi Puig ja compta amb gairebé dos milions de seguidors d'arreu del món: "alguns d'ells són pàgines d'art que es fan ressò de les meves fotografies", un fet que, efectivament, encara potencia més que el nombre de followers vagi in crescendo."A la gent li agrada molt veure que el que fem nosaltres no és màgia ni ha passat pel sedàs del Photoshop, i hi empatitza perquè s'adona que tot el que fem servir són objectes a l'abast de tothom", assenyala Puig. Una de les publicacions més reeixides, de fet, té com a protagonista una copa plena d'aigua "Jordi Koalitic no soc jo sol; hi ha una altra persona sense la qual aquest projecte no seria possible, i aquesta és el meu germà bessó, l'Arnau", diu Puig, tot apuntant que "ell és el que s'encarrega de la producció i la logística perquè jo em pugui dedicar a la feina creativa". A banda, assegura el fotògraf, "també comptem amb persones que ens ajuden puntualment".Si bé la popularitat va començar amb Instagram, la consolidació de la marca Jordi Koalitic va arribar amb la creació d'un perfil a la pàgina de TikTok . "Com que no sabíem gaire com funcionava, ens vam deixar assessorar per un professional, que ens va donar consells sobre com fer vídeos susceptibles de ser virals". De fet, en aquesta plataforma, el que fan els germans Puig és publicar vídeos amb el making off de les fotografies que ideen. Amb només cinc mesos (que és el temps que fa que va obrir-se el perfil), ja compta amb deu milions de seguidors i els seus vídeos són els que més reproduccions han aconseguit a nivell espanyol. El més viral supera els 350 milions de visualitzacions. "Això ens anat molt bé a nivell professional", diu el navassenc, que admet que el fenomen del TikTok "ens ha obert moltes portes i m'ha permès tenir llibertat creativa i artística".Des que van crear-se un perfil de TikTok, els Puig no han parat de rebre encàrrecs professionals: "durant els darrers tres mesos hem viatjat molt i hem treballat per empreses com LG, Qatar Foundation, DJI, Adobe o la FIFA". De fet, els navassencs fa poc que han tornat de Los Angeles, on han estat treballant en el disseny del nou disc del popular músic i cantautor Pepe Aguilar.

