Els infermers catalans demanen al Govern mesures urgents per garantir l'atenció sanitària a l'escola

Les infermeres i els infermers catalans reclamen als departaments de Salut i Educació mesures urgents per garantir l'atenció sanitària a l'escola. En un posicionament conjunt, els col·legis oficials i associacions del sector demanen que els infants "tinguin accessible una infermera a l'escola" en funció dels seus requeriments de cura i denuncien que actualment "no es contemplen les necessitats actuals i els recursos són totalment insuficients".



També demanen començar per l'atenció a infants en escoles d'educació especial i en aquelles escoles ordinàries amb suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI) i anar incrementant la dotació fins assolir les recomanacions de la ràtio internacional d'aquestes professionals a les escoles.





En el posicionament conjunt, demanen abordar com s'han de respondre als requeriments de cures i apunten que "probablement seria un greu error fragmentar l'atenció a la salut dels escolars creant una xarxa paral·lela i desvinculada de l'Atenció Primària de Salut", que té la responsabilitat de vetllar per la salut comunitària de la qual l'escolar és una part fonamental. Els col·legis i associacions d'infermeres i infermers veuen "fonamental" que s'incorpori aquesta professional als equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) que donen suport als professors i centres educatius en la resposta a la diversitat de l'alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials i a les seves famílies.En el posicionament conjunt, demanen abordar com s'han de respondre als requeriments de cures i apunten que "probablement seria un greu error fragmentar l'atenció a la salut dels escolars creant una xarxa paral·lela i desvinculada de l'Atenció Primària de Salut", que té la responsabilitat de vetllar per la salut comunitària de la qual l'escolar és una part fonamental.

