Barreres amunt: la fi dels peatges a Tarragona

Després de gairebé mig segle, el moment ha arribat: les barreres dels peatges de l'AP-7 entre Tarragona, València i Alacant s'han aixecat . Tres-cents quilòmetres de via ràpida queden alliberats a partir d'aquest 2020 dels 40 euros que costava viatjar per la totalitat del tram i s'acaba, així, amb dècades de protestes i mobilitzacions de la ciutadania de les comarques tarragonines.Segons dades de l'Estat, de mitjana, hi circulen uns 20.000 vehicles diaris, que poden arribar a ser més de 30.000 en períodes vacacionals. Així doncs, amb la fi dels peatges,els usuaris deixaran de pagar per circular des de la capital del Tarragonès fins a València i Abertis, l'empresa fins ara gestora, deixarà d'ingressar els més de cent milions d'euros anuals que recaptava.L'obertura de peatges d'aquesta autopista és conseqüència de la fi del contracte de concessió que tenia la companyia Abertis. Ara, un cop acabat el contracte, la via ha passat a ser gestionada per part de l'Estat, en concret, pel Ministeri de Foment. Es tracta d'una decisió aprovada pel govern espanyol en funcions de Pedro Sánchez, que va acordar no prorrogar els contractes de concessió d'autopistes un cop vençuts.L'any passat ja es van aixecar barreres a l'AP-1 entre Burgos i Armiñón. Les de Tarragona són les segones que s'aixequen després de la decisió de l'executiu i de cara a 2021 es preveuen altres alliberaments que afecten Catalunya. La incògnita, però, recau ara en com gestionarà l'Estat aquestes vies, ja que no disposa d'un model de finançament de la xarxa de carreteres. Espanya té 12.000 autovies, una de les majors xifres de tot Europa, però no ha planificat mai un model de sustentació que no passi per l'aplicació de taxes.L'Estat, en fer-se càrrec d'aquestes carreteres, s'haurà d'encarregar també del seu manteniment, que passarà a despendre de l'erari públic. Abertis cobria aquests costos amb l'import dels peatges que cobrava als usuaris, però ara no queda clar com Foment podrà assumir aquestes xifres, ja que el cost és de més de 150 milions d'euros anuals.De moment, el Ministeri no ha resolt encara el concurs públic que va obrir per seleccionar una empresa substituta d'Abertis perquè realitzi les feines de conservació i manteniment. Per això, el govern espanyol ha decidit encomanar-ho, per ara, a Sacyr, FCC i API Movilidad a través de "contractes d'emergències" fins que hi hagi guanyador.El motiu pel qual encara no s'ha pogut tancar el concurs són les discrepàncies entre Abertis i el Ministeri, ja que la companyia ha presentat un recurs i estan negociant la subrogació de les feines de manteniment de les vies. L'empresa ja ha pactat un ERE per més de 130 treballadors de les autopistes, el que suposa el 45,3% del total de la seva plantilla.La nova mesura és una molt bona notícia pels conductors i conductores de les autopistes tarragonines, però la mirada també està posada amb optimisme a l'estiu del 2021, quan està previst que s'alliberin els peatges de l'AP-7 entre Tarragona i Barcelona. Es tracta de més de 100 quilòmetres de via en què hi circulen uns 57.000 usuaris cada dia.A més, també en aquestes dates, finalitzarà el pagament als trams entre Montmeló i La Jonquera, entre Montmeló i El Papiol i entre El Papiol i Molins de Rei. L'AP-2, de Barcelona al Vendrell, també serà gratuïta aleshores. D'aquesta manera, a partir de l'agost del pròxim any, els tarragonins no pagaran peatges fins a arribar a la frontera amb França.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor