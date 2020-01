L'enèsima «polèmica» entre Terrassa i Sabadell: on ha nascut el primer nadó de l'any?

Aneu a Terrassa, quan el primer nadó de Catalunya ha sigut a Sabadell. Aneu bé de informació😂😂. — Joan Molner (@molner1998) January 1, 2020

Benvingut Aleix Puig!

És el primer nadó del 2020 a #Catalunya. Ha nascut a les 00:04h i amb un pes de 3.830Kg.

La consellera @albaverges, l'alcalde de #Terrassa @jordi_ballart, la regidora de #salut Mònica Polo, la Dra. Anna Aran, de @salutcat, acompanyats pel Dr. Esteve Picola pic.twitter.com/XDETaNZL4g — MutuaTerrassa (@Mutua_Terrassa) January 1, 2020

@gencat a les 00:03 ha nascut un nen a la Clínica del Vallès de Sabadell. L’equip de guàrdia us voliem informar per a que fossiu conscients que el nen que ha nascut a les 00:04 no ha estat el primer. No sé com comproveu aquestes dades. Gràcies — Andrea Barri (@AndreaBarri) January 1, 2020

Aquest dimecres,i les principals capçaleres del país es feien ressò del naixement de l'Aleix a les 0.04 de la primera nit de l'any a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Aquest fet confirmava l'adveniment del primer nadó de l'any a Catalunya a la ciutat egarenca. Es dóna la casualitat que el primer nadó del passat 2019 també va néixer a Terrassa. Tanmateix, no van trigar a arribar les veus que situaven el naixement del primer bebè del 2020 en una altra ciutat del territori català... Sabadell. En aquest cas, es parlava d'en Nassim, que havia arribat al món a la Clínica del Vallès de Sabadell a les 0.03, un minut abans que l'Aleix. La rivalitat entre les dues ciutats reapareixia els primers minuts de l'any.Ràpidament, les xarxes van començar a treure fum: qui era el primer nadó del 2020 i de la dècada, tant a Catalunya com el Vallès? La tradicional visita de la consellera de Salut, Alba Vergés, acompanyada dels mitjans i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, així com l'entrega d'un compte corrent de 2.000 euros als pares, acabava amb el dubte: l'Aleix, veí de Sant Quirze del Vallès nascut a Terrassa, era el primer català del 2020.Així doncs, si bé el naixement d'en Nassim va tenir lloc a les 0.03, un minut abans que el seu competidor egarenc, el considerat "primer català de l'any" és l'Aleix, ja que va néixer en un centre públic, requisit primordial per rebre la visita oficial i les consegüents condecoracions.Des de la Clínica del Vallès treuen ferro a la polèmica i apunten que "no es devien seguir els protocols" per aquests casos, en què els responsables de premsa avisen al Departament de Salut. Per això tots els "mèrits" van ser per l'Aleix i el MútuaTerrassa, ja que dels centres que havien informat del seu primer naixement, l'hospital egarenc era el que presentava el primer naixement.

