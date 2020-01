Dos dels ferits a la Festa del Pi de Centelles reben l'alta i els altres set continuen ingressats greus

Dos dels nou ferits per la deflagració durant la Festa del Pi de Centelles han rebut l'alta aquest dimecres. Els set afectats restants per l'explosió al campanar de l'església del municipi segueixen ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron en estat greu tal com han informat les mateixes fonts hospitalàries a. Segons l'Ajuntament, els ferits evolucionen favorablement.L'accident va tenir lloc aquest dilluns, 30 de desembre, al campanar mentre se celebrava la tradicional festa. Una cantimplora de pólvora es va encendre i es va propagar en les altres. Això va provocar cremades de diversa consideració en nou persones, quatre de les quals amb ferides de gravetat. Tal com ha pogut saber, entre els nou ferits hi ha sis homes i tres dones.El SEM va activar 12 unitats: 10 ambulàncies i 2 helicòpters medicalitzats per atendre els ferits, i un equip de psicòlegs, va atendre familiars i amics dels ferits a l'Ajuntament de Centelles. L'accident va causar consternació al municipi que va suspendre l'acte després de la deflagració. En més de 40 edicions que se celebra mai havia tingut accident d'aquestes característiques que va colpir Centelles en el dia de la seva patrona: Santa Coloma