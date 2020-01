Fracàs de Llarena i més pressió a Marchena: les claus de la decisió de Bèlgica sobre Puigdemont i Comín

2. El fracàs de Pablo Llarena



Aquest ha estat un Nadal trist per a Pablo Llarena. Les darreres decisions europees sobre la immunitat de Junqueras, Puigdemont i Comín suposen una plantofada a la justícia espanyola. Però representen, sobretot, el fracàs absolut del jutge Llarena, que es va convertir en el símbol de l'ofensiva de l'Estat contra el sobiranisme. Llarena no fa més que acumular derrotes, una darrera l'altra, en matèria d'euroordres. És l'altra cara de la judicialització del procés. Aquest ha estat un Nadal trist per a Pablo Llarena. Les darreres decisions europees sobre la immunitat de Junqueras, Puigdemont i Comín suposen una plantofada a la justícia espanyola. Però representen, sobretot, el fracàs absolut del jutge Llarena, que es va convertir en el símbol de l'ofensiva de l'Estat contra el sobiranisme. Llarena no fa més que acumular derrotes, una darrera l'altra, en matèria d'euroordres. És l'altra cara de la judicialització del procés.

La decisió de la justícia belga de suspendre l'ordre de detenció europea contra Carles Puigdemont i Toni Comín ha caigut de nou sobre la justícia espanyola, que ha tornat a quedar desmentida per una instància europea. El jutge belga que ha actuat d'ofici entén que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), confirmant la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat, canvia la situació de Puigdemont i Comín. Ara, el Tribunal Suprem haurà d'activar la via del suplicatori al Parlament Europeu si vol actuar penalment contra Puigdemont i Comín per aconseguir l'extradició. Aquí, quatre claus del que suposa aquesta nova garrotada judicial sobre l'estat espanyol.Amb la decisió de la justícia belga, Carles Puigdemont i Toni Comín queden blindats com a eurodiputats elegits. Ells han estat els primers beneficiaris de la decisió del TJUE de reconèixer la immunitat d'Oriol Junqueras. Ja s'especulava amb una decisió en aquesta línia, però no ha calgut esperar fins al 3 de febrer, quan es preveia que es conegués la decisió del jutge belga. D'aquesta manera, Puigdemont i Comín gaudeixen de la mateixa immunitat que Junqueras des del moment de la proclamació de resultats de les eleccions europees. De fet, tots dos van recollir la credencial d'eurodiputats el 20 de desembre, també després de la sentència del TJUE sobre Junqueras.El 16 de desembre, la justícia belga ja va ajornar decidir si tramitava o no l'euroordre contra Puigdemont i Comín fins al 3 de febrer. La sentència del tribunal europeu sobre Junqueras, no obstant, ha avançat la mesura cautelar de la justícia belga. Ara, el focus se situa en el possible suplicatori del Tribunal Suprem al Parlament Europeu , per revocar la immunitat, pas imprescindible per poder reactivar les ordres de detenció. D'aquesta manera, la immunitat pot ser revocada, però no abans d'un debat al si de l'Eurocambra, amb tot el que suposa d'internacionalització del conflicte en el cor de les institucions comunitàries. Un cost cada cop més feixuc per la imatge de l'estat espanyol.

