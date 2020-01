El TSJC admet la querella contra Buch per proveir d'escorta Puigdemont a l'exili

El Tribunal Superior de Catalunya ha admès a tràmit la querella contra el Conseller d'Interior, Miquel Buch, i un sergent dels Mossos d'Esquadra per haver prestat servei d'escortes i protecció a l'expresident Carles Puigdemont durant el seu exili a Bèlgica. El document, presentat per Fiscalia a instància de Cs, contempla els delictes de prevaricació i malversació contra els dos acusats.

En el seu moment ja hi va haver un estira i arronsa entre l'executiu català i l'espanyol per la qüestió del servei d'escorta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després dels fets ocorreguts a la tardor del 2017, va denegar la petició del Departament d'Interior que reclamava un dispositiu policial que garantís la seguretat del líder independentista a Bèlgica. L'argument, era que Puigdemont, per la condició de "fugat" que tenia, ja no podia reclamar aquest benefici com a expresident.



Com a resposta, Buch va enviar una carta a Grande-Marlaska, recordant que era un dret de tots els expresidents i que no hi havia límit territorial al respecte: "Els expresidents poden residir a l'exterior sense que això sigui contrari al principi de territorialitat de les competències de la Generalitat previstes en l'Estatut".

Resolució d'admissió de la querella contra Buch by naciodigital on Scribd

