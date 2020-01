Presó sense fiança per a la dona que va matar la seva filla de 10 anys a Girona

El jutjat d'instrucció 1 de Girona, en funcions de guàrdia, ha decretat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona acusada d'haver mort la seva filla de 10 anys el passat dilluns. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.L'acusada va reconèixer, en la reconstrucció dels fets, que va ofegar la seva filla després d'administrar-li medicaments. Prèviament havia reconegut també els fets. La menor va morir dilluns a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on havia ingressat hores abans en estat crític.Els fets van ocórrer en un pis situat al número 28 de la Ronda Ferran Puig, una zona a pocs minuts del centre de la ciutat. Cap a les dues de la tarda, la mare va trucar al 112 i va dir que mitja hora abans havia mort la seva filla ofegant-la a la banyera.

