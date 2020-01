El consell nacional d'ERC avala sense fissures el pacte per investir Sánchez

ERC ho intentarà. Els republicans ja saben per boca de Quim Torra que el Govern no assumeix l'acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez i Junts per Catalunya (JxCat) els ha acusat de deslleialtat, però aquest dijous a la tarda el seu consell nacional ha avalat el pacte amb els socialistes. ERC concedirà l'abstenció dels 13 diputats republicans a la Congrés a canvi d'una mesa de diàleg entre governs, que haurà de sotmetre a consulta de la ciutadania els acords que s'hi assoleixin La formació d'Oriol Junqueras considera que el diàleg amb el govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem és "l'oportunitat" per consagrar la via "realista i realitzable" cap a la independència que van aprovar en el congrés d'aquest desembre. Els republicans entenen que no poden "renunciar a intentar fer viable i possible" el camí del diàleg amb l'Estat, tal com va explicitar dilluns la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, i pensen porta a la mesa de diàleg la demanda de l'autodeterminació.El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha estat clar en el seu missatge a la militància, després d'un consell nacional llarg, en què han intervingut el mateix Aragonès, Marta Rovirai l'equip negociador del pacte.Aragonès ha assegurat en la seva intervenció final que els resultats del 10-N van fer "inevitable" que s'obrís una negociació. Ha recordat que la militància va validar amb un 94% dels vots l'inici de les converses amb el PSOE. Ha afirmat que la posició del partit recull "els consensos d'aquest país, que exigeix que els problemes polítics es resolen políticament"."Era essencial per ERC que si s'entrava en una etapa de negociació, no fos una negociació buida com les que s'han fet els darrers quaranta anys", ha dit Aragonès. "No estem parlant d'una negociació autonòmica o d'una transferència més o no". Ha exposat el que significa una negociació de tipus polític: "Afirmar que és un conflicte polític de fons i reconèixer la legitimitat de totes les parts i institucions".Aragonès ha dit que aquest és "un acord que posem al servei d'aquest país i de les seves institucions" i ha destacat que la mesa de negociació suposa quatre elements clau: la bilateralitat, llibertat de continguts, un calendari transparent i unes garanties, que implica que la ciutadania de Catalunya validi els acords de manera legal i acordada.El consell nacional ha aprovat la decisió del partit per abstenir-se en la investidura de Pedro Sánchez per 196 vots, 4 en blanc i 3 en contra."Som conscients que assumim un risc", ha proclamat Aragonès, però ha incidit en la idea que "l'independentisme no s'ha de deixar prendre la bandera del diàleg". D'aquesta manera, Aragonès ha respost a l'advertiment del president Quim Torra en la trobada que han mantingut tots dos aquest dijous a Palau, en què Torra li ha traslladat al vicepresident que el Govern no assumeix l'acord amb el PSOE. Els republicans defensen l'acord amb el PSOE al marge de si la Junta Electoral Central (JEC) acaba dictaminant una inhabilitació exprés de Torra aquest divendres o retirant la condició d'eurodiputat a Junqueras. Exposen, això sí, que l'entesa només inclou la investidura i no inclou assegurar la governabilitat a l'Estat.La negociació en solitari d'ERC amb el PSOE no ha agradat al president de la Generalitat, que no hi dona el seu "vistiplau". Així li ha traslladat al vicepresident del Govern i coordinador nacional dels republicans, Pere Aragonès, en la reunió de menys d'una hora que han mantingut aquest dijous a Palau. Torra ha demanat explicacions a Aragonès i ha insistit, segons les fonts consultades, que "no es pot negociar res" amb el govern espanyol que no tingui l'aval del president i se situï al marge dels acords de Govern. Aragonès considera que ERC no ha fet res més que complir l'acord de l'executiu del 22 d'octubre, en què reclamava instar l'Estat a obrir un "diàleg sense condicions".El missatge de Torra en relació al pacte d'ERC amb el PSOE -el president considera que les negociacions amb l'Estat han de permetre una "votació clara" sobre la independència- evidencia la crisi al Govern. Les estratègies a curt i mig termini dels socis que formen l'executiu són dispars, tal com mostra la posició davant la investidura de Sánchez. ERC vol activar una mesa de negociació entre governs, però el president de la Generalitat no assumeix l'existència de l'acord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor