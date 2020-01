Colau respon a les polèmiques declaracions de Díaz Ayuso: «La contaminació sí que mata»

Diga lo que diga @IdiazAyuso, no hay margen para el negacionismo: la contaminación mata. La Zona de Bajas Emisiones que hoy estrenamos en Barcelona es una de las acciones necesarias para proteger la salud de las personas y del planeta. #ZBERondesBCN https://t.co/NJV0nMDrgm — Ada Colau (@AdaColau) January 2, 2020

"No hi ha marge per al negacionisme: la contaminació mata". Així de contundent ha estat la resposta de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a les polèmiques declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , en les quals afirmava que "ningú ha mort" per la contaminació de l'aire a Madrid. En una piulada feta a des del seu compte de Twitter, Colau ha recordat la necessitat de prendre mesures contra la contaminació de l'aire i ha celebrat la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions, la qual ha qualificat de "necessària" per protegir la salut de les persones i el planeta.

El CSIC rebat Ayuso



Qui també ha respost a les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid ha estat el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que ha remarcat que l'existència d'estudis que demostren la relació entre la contaminació i el risc de mortalitat. Segons ha explicat en un fil a Twitter, una anàlisi en 652 ciutats "mostra un major risc de mortalitat" per pol·lució:

Un estudio internacional confirma la relación entre la contaminación y el riesgo de mortalidad.

Un análisis en 652 ciudades muestra un mayor riesgo de mortalidad tras la exposición incluso a pequeñas concentraciones de contaminación del aire urbano

➡️https://t.co/ak0XYLg3uF pic.twitter.com/lKBx4Pdmyy — CSIC (@CSIC) January 1, 2020

