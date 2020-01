Un 11% menys de trànsit a Barcelona en l'estrena de la Zona de Baixes Emissions

[Actualitat] L’#AMB ofereix les primeres xifres #ZBERondesBCN:

La Zona de Baixes Emissions de Barcelona s'estrena amb una reducció del trànsit. Segons dades facilitades per l'ajuntament, el nombre de vehicles a l'interior de la capital catalana aquest dijous s'ha reduït un 11% respecte al passat 23 de desembre, una data que Eloi Badia, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, considera "semblant" al 2 de gener.Per altra banda, el trànsit a les rondes s'ha reduït un 12%, mentre que la caiguda de vehicles en els accessos de la ciutat ha estat del 15%. No obstant això, Badia ha advertit que les dades s'han d'agafar "amb cautela", ja que la mostra de dies és molt reduïda. "En una setmana sabrem exactament en quina situació ens trobem", ha afegit.El regidor també ha detallat que ja s'han instal·lat 36 càmeres per controlar els vehicles que accedeixin a la ciutat . De cara al mes d'abril, l'Ajuntament de Barcelona preveu que hi hagi fins a 66 càmeres en funcionament.Durant aquests dies, l'AMB ja ha detectat 4.286 usuaris sense distintiu. Badia també ha especificat que l'ajuntament ha atès 200 trucades diàries i que vora 36.000 usuaris han visitat la web on s'aclareixen els dubtes sobre la Zona de Baixes Emissions.A hores d'ara, però, els vehicles que accedeixin a la capital catalana sense distintiu no seran multats, sinó que tan sols rebran un avís. "Enviarem cartes als vehicles reincidents", ha especificat Badia. Les sancions econòmiques començaran a imposar-se a partir de l'abril, quan hagi acabat el període de fase informativa.Durant la compareixença amb els mitjans, Badia ha recordat que l'objectiu final del consistori barceloní passa per "descarbonitzar l'economia". De fet, el regidor ha assenyalat, que a mitjà termini, també s'acabarà restringint l'ús dels vehicles que actualment tenen l'etiqueta groga (B). A banda, també ha esmentat altres possibles mesures, com l'aplicació d'un "peatge de toxicitat".La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va afirmar aquest dimecres que "ningú ha mort per la contaminació" a Madrid . Arran d'aquestes declaracions, Badia ha expressat que se sent "indignat" amb el negacionisme que prediquen alguns dirigents i ha assenyalat que la contaminació és un tema "molt sensible".En aquest sentit, el regidor ha indicat que les mesures implantades pel consistori són "pioneres" a Espanya i situen a Barcelona "al capdavant d'assumptes mediambientals i de salut". "La contaminació és el principal problema de la nostra ciutat i nosaltres l'afrontem de cara".

