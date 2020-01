Bèlgica suspèn l'euroordre contra Puigdemont i Comín per la seva immunitat

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law — Carles Puigdemont (@KRLS) January 2, 2020

La justícia belga ha decidit aquest dijous suspendre l'ordre de detenció europea contra Carles Puigdemont i Toni Comín, segons ha avançat eldiario.es i ha confirmat el propi Puigdemont. El jutge belga que ha pres la decisió -ha actuat d'ofici- considera que, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que confirmava la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat, Puigdemont i Comín també gaudeixen de la mateixa immunitat des del mateix moment de la proclamació de resultats de les eleccions europees. Tots dos van poder recollir la credencial d'eurodiputats el passat dia 20, també després de la sentència del TJUE sobre Junqueras.El 16 de desembre, el jutge belga que porta el cas de l'extradició ja va ajornar decidir si tramitava o no l'euroordre contra Puigdemont i Comín fins al 3 de febrer. La sentència del TJUE sobre Junqueras, no obstant, ha avançat la decisió d'ofici de la justícia belga. És una mesura cautelar, que de moment satisfà els interessos de Puigdemont i Comín.Després d'aquesta decisió del tribunal belga, el focus se situa ara en el possible suplicatori del Tribunal Suprem al Parlament Europeu , pas imprescindible per poder reactivar les ordres de detenció. Per prendre decisions penals contra Puigdemont i Comín, com la reclamació de l'extradició, el Suprem ha de dirigir-se ara a l'Eurocambra.Puigdemont ha reaccionat ràpidament a la notícia. En una piulada, ha celebrat la decisió del tribunal, però ha recordat que Junqueras "té la mateixa immunitat" i encara està empresonat. Un clar missatge a Madrid i al Tribunal Suprem, que encara s'ha de pronunciar sobre la situació del líder d'ERC.En un comunicat, JxCat ha celebrat igualment la decisió, i ha valorat que l'ordre de detenció "contradiu obertament la normativa europea que reconeix la immunitat de Puigdemont i Comín". En aquest sentit, la formació ha recordat que "tots els intents de la justícia espanyola per aconseguir l'extradició dels membres del govern a l'exili han acabat o bé amb la retirada de l'euroordre per part del propi jutge espanyol, o bé amb la desestimació de l'extradició".L'euroordre ara suspesa a Bèlgica és la tercera que dicten els tribunals europeus contra Puigdemont. La va activar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena el 14 d'octubre, immediatament després de la sentència de l'1-O , pels delictes de sedició i malversació. Prèviament, Llarena ja havia anul·lat dues euroordres contra Puigdemont. La primera, al desembre del 2017 , que havia estat dictada per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamena. La segona, al juliol del 2018 -dictada per ell mateix-, després que la justícia alemanya no acceptés la seva petició d'extradició La setmana passada, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ja va reclamar a l'instructor del Tribunal Suprem de la causa en contra l'independentisme, Pablo Llarena, que desactivés les ordres de detenció contra ell, després de la sentència del TJUE. Amb uns arguments com els que ha tingut en compte la justícia belga. Boye argumentava que havien de quedar sense efecte tant l'ordre estatal de detenció com l'euroordre i la internacional, perquè van ser dictades "sense fonament legal i sense prèvia autorització del Parlament Europeu".

