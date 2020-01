Canadell considera que l'acord d'ERC per investir Sánchez és insuficient

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha insistit a ERC que "sense el reconeixement dels 45.000 MEUR de dèficit en infraestructures no s'ha de donar suport a la investidura". En declaracions a Catalunya Ràdio aquest dijous, Canadell ha considerat insuficient l'acord assolit pels republicans en tant que no es reconeix aquest dèficit."Si no ho fem ara qui ens assegura que en uns anys es podrà?", s'ha preguntat.Aquest pronunciament suposa un pas més enllà després del comunicat que ja va fer ahir la Cambra respecte a l'acord d'investidura. Sobretot perquè ara Canadell fa referència explícita a ERC, a diferència del que es deia ahir des de la institució, que parlava de "partits" en general.La Cambra calcula que el dèficit d'infraestructures a Catalunya és proper als 45.000 MEUR acumulats (mesurat en estoc de capital d'inversió) i per això ha exigit que s'investeixi un president de govern espanyol "només si el candidat reconeix i adopta el compromís de solucionar aquest dèficit, si cal, prioritzant els propers anys les inversions de Catalunya en detriment de la resta de l'Estat".Per a Canadell, el "punt clau" és el reconeixement, per després determinar com se soluciona.D'altra banda, tot i valorar positivament la Zona de Baixes Emissions , ha lamentat que la mesura "afectarà" algunes empreses i treballadors perquè es tracta d'un "pedaç" ja que no hi ha alternatives com un bon sistema de rodalies o una xarxa viària en condicions.

