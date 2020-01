La CUP qualifica de «retrocés» l'acord d'ERC per investir Sánchez

La CUP veu com un "retrocés" l'imminent acord entre ERC i el PSOE per investir a Sánchez. Els anticapitalistes denuncien a través d'un comunicat emès aquest dijous, que el el dret a l'autodeterminació, l'amnistia, i els drets socials s'han deixat de banda en un pacte que ja no els situa "com a eixos principals".D'aquesta manera, la CUP es referma en el seu "no" a Sánchez, ja que creuen que facilitar la governabilitat, "no aportarà solucions ni per frenar la repressió ni per a l'exercici d'autodeterminació".Aquest acord arriba en un context de tensió i pressa davant la possible convocatòria d'unes noves eleccions catalanes per la inhabilitació del president Torra (que podria ser més d'hora que tard si la JEC accepta els recursos de Cs i PP ) i que a més està generant mala sang entre els republicans i JxCat , com s'ha pogut veure aquest matí.En aquesta línia, els cupaires entenen l'acord amb els socialistes com un element més d'un dels "engranatges de pactes partidistes" entre la Generalitat, el Congrés i l'Ajuntament de Barcelona "pel control de les institucions".En el comunicat, els anticapitalistes també han aprofitat per mostrat la seva solidaritat per amb Torra per la "imminent inhabilitació per part de la JEC" i han volgut reiterat que "cap tribunal està per sobre de la sobirania del Parlament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor