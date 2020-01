Arrimadas crida els barons del PSOE a un motí per impedir el «desastre» d'investir Sánchez

A falta de vots, intentar provocar desercions en els partits adversaris. És la nova aportació de Ciutadans al debat polític. La portaveu del partit taronja al Congrés, Inés Arrimadas, s'aferra a un possible motí dels barons territorials del PSOE per impedir el "desastre" que pot suposar, segons ella, un govern de coalició PSOE-Podem amb l'abstenció d'ERC . Arrimadas ha anunciat avui que iniciarà una ronda de trucades als barons autonòmics del PSOE per intentar evitar la investidura.La dirigent unionista ha dit que trucarà en primer lloc aquells que han mostrat "dubtes" públicament sobre la política d'aliances del líder socialista i els demanarà que intentin fer-lo rectificar. Si no ho aconsegueixen, la portaveu de la formació taronja creu que haurien de demanar als diputats socialistes al Congrés escollits a la seva autonomia que no donin suport a la investidura. D'aquesta manera, Arrimadas fa una crida explícita al transfuguisme dins del grup socialista.Arrimadas ha explicat que trucarà també als partits regionalistes que es poden estar plantejant donar suport a la investidura de Sánchez. La portaveu de Ciutadans ha afirmat que treballarà "fins a l'últim minut" per frenar els acords del líder del PSOE amb Podem i ERC. "Apel·lo a la valentia i al sentit d'estat" dels barons autonòmics del PSOE, ha dit Arrimadas aquest dijous en roda de premsa, que ha insistit que "si volen ho poden evitar".

