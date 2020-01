El PP carrega contra Sánchez pel «vergonyós» acord amb ERC

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha carregat contra Pedro Sánchez per l'acord amb ERC i l'ha titllat de "preocupant" i "vergonyós". "Tot el que volen els independentistes, Sánchez ho està cedint, ho està assumint. Està adoptant el llenguatge dels independentistes", ha afirmat en roda de premsa aquest dijous des de Múrcia. "Sánchez ha venut Espanya a canvi de seguir en el poder", ha assegurat, i "ha passat de demanar en un debat electoral que es castigui la convocatòria de referèndum a pactar-ne un ell mateix. És un frau electoral". García Egea s'ha dirigit als barons autonòmics del PSOE i els ha avisat que seran "tan culpables i tan responsables" com el mateix Sánchez.També ha qüestionat el "silenci" dels diputats socialistes i ha preguntat als partits regionalistes -com el PRC, Terol Existeix i Coalició Canària- si no "tenen res a dir", ja que amb el seu vot estarien donant suport a un govern "fet amb trossos de separatisme, comunisme, nacionalisme i extrems".García Egea ha assegurat que el PP mantindrà la "fermesa" i ha esperat que la Junta Electoral Central (JEC) d'aquest divendres destitueixi Quim Torra i que Oriol Junqueras no sigui eurodiputat. Segons el secretari general del PP, la sentència del TSJC i la del Suprem s'haurien d'aplicar de forma "gairebé automàtica".

