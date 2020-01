Els sindicats convoquen una vaga al grup Transport Sanitari de Catalunya del 13 al 17 de gener

Els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) han convocat una vaga a l'empresa d'ambulàncies Transport Sanitari de Catalunya (TSC) del 13 al 17 de gener.Segons ha informat USOC a través d'un comunicat, el motiu de la convocatòria són els "continus retards" en el pagament de les nòmines. De fet, denuncien que l'empresa, que té una plantilla de 1.800 treballadors, deu el 50% de la mensualitat del desembre i que aquesta "no garanteix el pagament puntual dels salaris durant el pròxim trimestre".USOC reclama a l'empresa el pagament puntual de les nòmines i que hi hagi "garanties per al futur". Alhora, demana a la Generalitat que "no es toleri aquest comportament de l'empresa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor