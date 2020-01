El PRC avisa a Sánchez que no acceptarà que pacti amb ERC a costa de «la unitat d'Espanya»

El diputat nacional del Partit Regionalista Cantàbric (PRC), José María Mazón, ha advertit a Sánchez que el seu vot per a la investidura encara no "esta decidit" i que aquest dependrà de les negociacions amb ERC no impliquin un acord "que comporti posar en risc la unitat d'Espanya i la igualtat dels espanyols".En una entrevista a la Cadena SER, Mazón ha subratllat que el PRC "no vol saber res ni de referèndums, indults, ni de res que soni de manera semblant". Així, Mazón ha anunciat que analitzaran el document de l'acord del PSOE amb els independentistes i ha apuntat que el vot favorable a la seva investidura no està garantit, ja que depen de les condicions i línies vermelles que s'han posat.

