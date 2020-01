Asens adverteix a la JEC que inhabilitar Torra seria «un cop dur» al sistema de garanties

El líder dels comuns a Madrid, Jaume Asens, contempla com una "possibilitat" que la Junta Electoral Central (JEC) pugui inhabilitar el president del Govern, Quim Torra, després dels recursos de PP, Cs i Vox, tot i que l'òrgan "no té competències" per fer-ho. Per això, en una entrevista a l'ACN, Asens ha advertit que una inhabilitació del cap de l'executiu per part de la JEC seria "un dur cop" al sistema de garanties.El portaveu d'En Comú Podem al Congrés ha dit que seria "un fet greu" la inhabilitació, perquè vulneraria no només els drets de Torra, sinó que podria establir "perillosos precedents". També ha denunciat que suposaria una "perversió de la lògica jurídica" i una "usurpació" de la JEC al Tribunal Suprem. I és que la JEC "no té funcions jurisdiccionals" i la sentència de Torra no és ferma. "Qui pot inhabilitar-lo, després d'una sentència ferma, és el Parlament", ha dit Asens, que ha insistit que la sentència de Torra està recorreguda i és el TS qui pot "ratificar la inhabilitació".D'altra banda, Asens ha defensat que el tercer grau seria "la situació més justa i més legal" ara mateix per als presos independentistes. El líder dels comuns a Madrid creu que aquesta classificació dels presos és "viable" perquè, per exemple, en el cas dels Jordis –que serien els primers a poder-s'hi acollir, perquè ja portarien complida una quart de la pena a partir del 14 de gener- no hi ha risc de fuga i són persones integrades socialment.Amb tot, ha alertat que el tercer grau "té un recorregut limitat" perquè és el Tribunal Suprem qui l'hauria de ratificar. "Amb aquest Suprem i aquesta Fiscalia, seria molt probable que el tombessin", ha indicat. Per això exposa que hi ha altres vies, semblants a un tercer grau, que podrien ser més beneficioses.Concretament, Asens ha fet referència a l'article 100.2 del Reglament Penitenciari –al què s'acull Oriol Pujol-, que permetria sortir per fer un programa específic o per anar a treballar. També permet poder fer sortides de cap de setmana, pròpies del tercer grau. També ha mencionat el 117 del Reglament Penitenciari, sota el qual es troba Iñaki Urdangarín. Aquest últim està indicat per a interns "que presentin un perfil de baixa perillositat social i no ofereixin riscs de trencar la condemna" i permet sortides per realitzar "un programa concret d'atenció especialitzada sempre i quan sigui necessari" per a la reinserció. Aquesta via té una limitació de sortida de vuit hores al dia i no s'aplica de forma immediata, ja que cal l'autorització del jutge de vigilància. Això els permetria "una situació de semillibertat" i "començar a recuperar la llibertat"Aquests casos serien estudiats pel jutjat de vigilància penitenciària corresponent i acabarien en mans de l’Audiència provincial i no del Suprem, si hi ha recurs d’apel·lació de la fiscalia.

