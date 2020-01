Mor David Stern, el padrí de l'NBA moderna

El comissionat més famós de la història de l'NBA, David Stern, ha mort aquest dimecres 1 de gener de 2020 a l'edat de 77 anys, a Nova York, la seva ciutat natal. El màxim responsable de la millor lliga de bàsquet del món del 1984 al 2014 va patir un vessament cerebral el passat 17 de desembre. Segons ha informat el periodista Adrian Wojnarowski i ha confirmat la mateixa NBA, Stern ha mort a l'hospital degut a les conseqüències del vessament.El seu llegat per a l'NBA és immens. Considerat el padrí i responsable màxim de tota l'administració de la lliga nord-americana, va aconseguir elevar la competició a cotes d'espectadors, assistents als pavellons, millores i nous objectius que no s'havien aconseguit mai. Gràcies als mítics duels de la dècada dels anys 80 entre els Boston Celtics de Larry Bird i els Los Angeles Lakers de Magic Johnson, va aconseguir internacionalitzar l'NBA amb un nivell d'espectacle i joc mai vist fins aleshores.Sota les seves ordres es van aplicar nous codis de conducta (com el de vestimenta abans dels partits o el de les sancions per baralles a la pista), es va globalitzar l'NBA a altres continents, com Àsia i Sud-amèrica. També va aconseguir europeïtzar la lliga i sembrar les llavors que han acabat germinant en una NBA tan diversificada i global com l'actual. El 2014 es va retirar i va ser substituït per Adam Silver, el seu vicepresident.David Stern ha estat el comissionat més amb més anys (30) com a màxim dirigent de l'NBA, i ha estat la persona qui va donar la benvinguda a jugadors com Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Shaquille O'Neal, LeBron James, Kobe Bryant, Tim Duncan, Pau Gasol i la gran majoria de les estrelles de les últimes tres dècades.

