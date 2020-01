Díaz Ayuso afirma que «ningú ha mort» per contaminació a Madrid i que no hi ha alarma «real»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat que "ningú ha mort" per contaminació a Madrid, en no ser "real" l'alarma per a la salut pública, recalcant que Madrid està fent les coses correctament per ser cada vegada més verda i neta. "Aquest és el nostre compromís", ha afegit en la seva primera entrevista de 2020, concedida a la Ser."Madrid és una de les ciutats amb major longevitat del món, amb un dels millors sistemes de transport, cada vegada hi ha més renovació de calderes i vehicles. L'important és que cada vegada es faci servir més el transport públic i es vianantitzin zones turístiques", ha recalcat la cap de l'Executiu madrileny. "Tal com s'exposa no és real", ha dit. A més, ha insistit que cal frenar la contaminació "a poc a poc", subratllant que a Madrid s'està "fent el correcte per buscar "ciutats cada vegada més verdes i netes".Preguntada sobre el projecte "Madrid 360" de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, per millorar la qualitat de l'aire a la capital, ha contestat que la coordinació entre el Consistori i el Govern autonòmic és "absoluta" i que ara cal donar més informació als ciutadans quan hi hagi episodis de contaminació o túnels tancats. Ha afegit que des de la Comunitat de Madrid s'està treballant en els projectes de pàrquings dissuasius, començant pel nou de Colmenar Viejo.

