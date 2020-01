La Cambra reclama que la investidura de Sánchez resolgui a canvi el dèficit en infraestructures

La Cambra de Comerç de Barcelona ha reclamat que si els partits donen suport a la investidura de Pedro Sánchez, a canvi "s'asseguri el dèficit acumulat en infraestructures", segons ha expressat en un comunicat la institució que presideix Joan Canadell. A més demana que l'acord "incorpori el reconeixement al dret a l'autodeterminació i l'alliberament dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats".



La Cambra calcula que el dèficit d'infraestructures a Catalunya és proper als 45.000 MEUR acumulats (mesurat en estoc de capital d'inversió) i per això ha exigit que s'investeixi un president de govern espanyol "només si el candidat reconeix i adopta el compromís de solucionar aquest dèficit, si cal, prioritzant els propers anys les inversions de Catalunya en detriment de la resta de l'Estat".

La Cambra ha calculat que solucionar totes les mancances d'infraestructures denunciades fins ara té un valor de 15.000 euros i caldrien 30.000 euros més "per poder vertebrar el país". Amb aquests recursos s'haurien de fer noves carreteres "adequades i sense peatge", tenir uns serveis de rodalies "en condicions i ampliats" més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona i ports i aeroports "de primera sense limitacions".Per a la institució, aquest dèficit "només té sentit des de la voluntat d'un model espanyol que deliberadament ha volgut invertir arreu de l'Estat en detriment de Catalunya". A més, ha apuntat que el reconeixement del dèficit garanteix que, en cas de negociació d'actius i passius per un procés d'independència, la part que no s'hagi executat es tingui en compte en les negociacions "en tant que es tracta d'un deute del regne d'Espanya envers Catalunya".

D'altra banda, ha demanat que en benefici de l'estabilitat política i econòmica es resolgui "definitivament" el conflicte català i ha valorat que això passa pel reconeixement del dret a l'autodeterminació i l'alliberament dels polítics presos. Sobre l'autodeterminació, ha apuntat que "només des d'una visió jacobina dels estats més pròpia dels segles XIX i XX es pot entendre que es denegui la possibilitat d'un poble com el català a triar si vol ser governat pel seu propi parlament".



Pel que fa al segon aspecte, ha asseverat que tenir "presos polítics i exiliats" perjudica l'estabilitat econòmica i que aquesta situació es manté "malgrat els posicionaments que han fet organismes internacionals com el Grup de Detencions Arbitràries de l'ONU i institucions com Amnistia Internacional". Per a la Cambra, les condemnes als líders independentistes són "injustes i dures".

La institució ha posat en valor que tot i la inestabilitat política actual a l'Estat, l'economia catalana "ha demostrat ser molt més forta del que semblava i s'ha sabut adaptar a la inestable situació política" dels darrers dos anys. Ha afegit que en aquest temps s'han assolit rècords d'exportacions, en turisme i un "molt bon" nivell d'inversió estrangera.

