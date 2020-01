Dos intoxicats pel mal funcionament d'una caldera a Cabrils

La nit de Cap d'Any ha estat moguda ha acabat amb dues persones s'han intoxicades amb monòxid de carboni per culpa del mal funcionament d'una caldera a Cabrils (Maresme). En concret, els bombers van rebre l'avís d'un pis a l'avinguda de Santa Elena a les 22.11 hores. Fins a quatre dotacions van desplaçar-se al lloc dels fets on van revisar la instal·lació, van precintar-la i van informar la companyia del gas. El SEM va traslladar els dos afectats a l'Hospital Moisès Broggi.A banda d'aquest fet, els Bombers van apagar un incendi d'una campana extractora i part d'un moble en una casa de l'Esquirol (Osona). L'avís va ser a les 20.59 hores i una dona va ser atesa pels serveis mèdics per una crisi nerviosa, però no va haver de ser evacuada a cap centre sanitari.A pocs minuts de mitjanit sis dotacions de bombers van apagar un foc de xemeneia que va acabar afectant la coberta d'una casa unifamiliar de dues plantes a Collsuspina (Moianès). En aquest cas, l'avís va arribar a les 23.18 hores i les flames van afectar una habitació, un lavabo i les golfes. El foc va quedar totalment extingit a les 00.39h tot i que una persona va ser atesa perquè havia inhalat fum, però se li va donar l'alta in situ.A Barcelona, ha cremat un entresol al carrer Calàbria, i s'ha desallotjat els veïns per precaució, però ja han pogut tornar a casa seva excepte els del pis afectat. Els Bombers també han apagat aquest matí l'incendi d'una pila de 10 vehicles en un solar particular del polígon industrial Camí de l'Angle, a Navarcles (Bages). El foc ha quedat extingit a les 7.51 hores i no hi ha cap persona ferida. També han cremat contenidors a diversos punts de Catalunya, com ara a Girona, Lleida, Terrassa i Sant Feliu de Guíxols.

