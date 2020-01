L'edat de jubilació s'apuja a 65 anys i 10 mesos

Aquells que vulguin jubilar-se aquest any amb el 100% de la pensió hauran de tenir almenys 65 anys i 10 mesos complerts, en virtut de la reforma de pensions del 2013, en què s'elevava progressivament l'edat de jubilació des dels 65 als 67 anys, en un horitzó total de 15 anys.Aquesta és l'edat que s'exigirà aquest 2020 per als qui acreditin menys de 37 anys de cotització (al 2019 s'exigien 65 anys i vuit mesos complerts per poder jubilar-se amb menys de 36 anys i nou mesos cotitzats). Si se superen els 37 anys cotitzats, els treballadors que vulguin jubilar-se aquest any amb el 100% de la pensió hauran de tenir 65 anys complerts.El que no va canviar amb la reforma de 2013 és el requisit de cotització mínima per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es va mantenir en un mínim de 15 anys, dos dels quals han d'estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació. A més, aquest any el període de càlcul de les pensions puja un any respecte a 2019, des dels 22 fins als 23 anys.En el cas que els treballadors vulguin accedir a la jubilació parcial sense que l'empresa faci un contracte de relleu, l'edat mínima d'accés serà l'edat ordinària de jubilació que en cada cas resulti de l'aplicació. Si l'empresa fa un contracte de relleu per cobrir el temps de treball que deixa de treballar la persona que es jubila parcialment, l'edat mínima d'accés per a la jubilació parcial serà a partir d'avui de 61 anys i 10 mesos si es tenen cotitzats 35 anys o més, o de 62 anys i 8 mesos en el cas que es tinguin 33 anys cotitzats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor