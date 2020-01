Satisfacció, complaença i sorpresa entre els primers usuaris que ja no han pagat peatges a l'AP-7

Els primers usuaris que aquest dimecres han trobat les barreres dels peatges aixecades a l'AP-7 i han pogut circular pel tram sud sense pagar aplaudien la decisió. "Ja paguem prou impostos i fa anys que les carreteres haurien de ser de franc", diu l'Antonio, veí de Manresa, des de l'àrea de servei del Baix Ebre, a l'Aldea. L'autopista AP-7 entre Tarragona, València i Alacant és gratuïta des d'aquest passat Cap d'Any. També s'han eliminat els peatges de l'AP-4 entre Sevilla i Cadis. Així, deixen de pagar taxa els conductors que diàriament circulen per aquestes vies, de les més transitades de l'Estat, amb una mitjana d'entre 20.124 i 24.477 usuaris al dia."És un fet històric i bastant agradable que imagino que serà un gran pas per a la gent i per a l'economia", afegeix en Javier, de València. Alguns s'han assabentat al mateix peatge que per primera vegada en dècades l'AP-7 té un tram alliberat, com l'Antonio i la Núria, que tornaven a Barcelona després de passar el Cap d'Any a Alfara de Carles (Baix Ebre).La supressió de les barreres de peatge en aquestes autopistes és conseqüència de la conclusió del contracte de concessió de la seva explotació, que fins ara ha tingut Abertis, i la seva conseqüent reversió a l'Estat.

