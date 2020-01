El Papa demana disculpes per renyar una dona que li va estirar del braç bruscament

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu — Reuters (@Reuters) January 1, 2020

El papa Francesc ha demanat disculpes per renyar una dona després que aquesta li estirés del braç amb brusquedat quan estava saludant els fidels reunits a la plaça de Sant Pere del Vaticà, després de l'última missa de l'any."Jo mateix perdo la paciència i per això demano disculpes pel mal exemple d'ahir", ha dit Francesc en relació al gest d'aquest dimarts.En les imatges retransmeses en directe per la cadena de televisió del Vaticà, Vatican News, s'aprecia com una dona estirar amb força el braç del papa, de 83 anys, que gairebé va perdre l'equilibri mentre estava saludant un a un els fidels que esperaven drets darrere les tanques instal·lades davant del pessebre instal·lat a la plaça de Sant Pere.Tot seguit el pontífex, li va donar un cop al braç visiblement enfadat, mentre que els seus agents de seguretat es van apropar a les tanques, però finalment no van intervenir.El vídeo amb l'incident es va fer viral ràpidament a les les xarxes, on la majoria d'usuaris es van posar al costat de Francesc i van recriminar l'actitud de la dona.

