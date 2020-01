Augmenten un 142% les detencions la nit de Cap d'Any a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han fet aquesta nit de Cap d'Any un total de 46 detencions, un 142% més que l'any passat, sobretot per una vintena d'arrestos a Barcelona relacionats amb robatoris i furts. Sis detencions més han estat per delictes de violència domèstica.El tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha destacat que cap dels incidents registrats ha estat greu, i ha parlat de tranquil·litat i "absoluta normalitat" durant la nit de Cap d'Any. Batlle ha ressaltat, en aquest sentit, que les incidències registrades són les habituals en un cap de setmana.Hi ha hagut set accidents de trànsit amb ferits, però cap de gravetat. Un incendi ha cremat un entresol al carrer Calàbria, sense afectacions personals. Els veïns han estat desallotjats per precaució però ja han pogut tornar a casa seva, excepte els del pis afectatPel que fa a les carreteres, hi ha hagut 16 accidents amb ferits lleus i s'han fet 948 controls d'alcoholèmia, un 21% més que l'any passat, dels quals 85, un 8,9%, han donat positiu, un 2,2% més que el 2018. D'aquests, 69 han estat positius administratius i 16 han estat penals. Al marge dels accidents amb ferits, n'hi ha hagut 11 més sense cap ferit. "És el normal en un cap de setmana", ha insistit Batlle.

