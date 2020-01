Així queden els preus del transport públic per al 2020

El 2020 arriba amb noves tarifes per al transport públic metropolità. El canvi és radical, no només pel que fa als increments i rebaixes dels preus sinó també als noms dels títols de transport i la quantitat de bitllets que es poden adquirir. Un canvi, no obstant, que ha estat matisat després de les protestes arran de la presentació del projecte original que implantava la T-Casual i la T-Usual : s'ha ampliat la data de caducitat de la T-10, i s'ha creat la nova T-Familiar.

