Gairebé 100.000 persones celebren el Cap d'Any a la Font Màgica de Montjuïc de Barcelona

Unes 94.000 persones van celebrar la nit de Cap d'Any i l'arribada de l'any 2020 a la Font Màgica de Montjuïc de Barcelona amb un espectacle de música, llum i foc que va comptar amb una banda sonora original i 125 generadors de flames i pirotècnia. Un gran cilindre de 15 metres va actuar com a pantalla i hi havia també personatges lumínics movent-se amb tirolines per sobre de la font. L'espectacle el va retransmetre en directe TV3.La companyia francesa Groupe F va ser un any més l'encarregada d'organitzar l'espectacle a l'avinguda Maria Cristina. Va durar 24 minuts. Entre les 23.48 hores i la mitjanit, es van recórrer els 12 mesos del 2019 fent un viatge per altres indrets del món on ja havia canviat l'any. Després de les campanades, celebrades amb pirotècnia i flames, es va projectar un espectacle poètic per celebrar amb 12 desitjos els mesos del 2020, amb imatges del món natural.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor