El 2020 ve amb un sol pont i cinc caps de setmana de tres dies

El calendari laboral d'aquest 2020 recull a Catalunya un total de 12 dies festius. El 2020 només hi haurà un pont, per la Puríssima, ja que la majoria de festivitats cauen en divendres o en dilluns. En compensació, hi haurà cinc caps de setmana de tres dies.



Aquest any no es contemplen com a festius ni el dia de Tots Sants (1 de novembre) ni el dia de la Constitució (6 de desembre) perquè cauen en diumenge. Segons això, i a manca de sumar-hi els festius que fixen els ajuntaments, el calendari laboral queda distribuït de la següent manera.





