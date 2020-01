El primer català de l'any es diu Aleix i ha nascut a Terrassa

El primer nadó català del 2020 és diu Aleix Puig Serrat, i va néixer tot just després de la mitjanit a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. La seva mare ha donat a llum a les 0.04 i el nadó ha pesat 3,870 quilos. És el segon any consecutiu que el primer naixement de Cap d'Any a Catalunya és a Terrassa.La consellera de Salut, Alba Vergés, i l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, han visitat els pares del nen a l'hospital a les 11.30. Els pares de la criatura han explicat als mitjans que l'esperaven per al dia 27 de desembre, però que el part s'ha retardat. El seu pare ha fet broma que "a l'empresa no estaran contents" amb aquest retard, fent referència al fet que, per haver nascut el seu fill el 2020, ara li pertoquen 12 setmanes de permís Vergés ha expressat que "l'Aleix és la mostra evident de la necessitat de tenir un sistema de salut que afronti de manera valenta totes les necessitats perquè ens acompanyarà durant tota la vida". Per la seva banda, Ballart ha assegurat que a Terrassa "tenim un índex de natalitat més alt" que la mitjana catalana.A Tarragona, el primer naixement ha estat el de l'Ander Ribares Hoyo, a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona a les 00.12 hores, amb un pes de 3,3 quilos.A les Terres de l'Ebre, en Nil va néixer a les 0.43h a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb 3,62 kgA Girona, el primer nadó és l'Hèctor Nuñez Soler, que ha nascut a les 00.26 a l'hospital d'Olot i és el primer fill d'una parella resident al municipi. El nadó ha pesat 3,440 quilos i fa 52 centímetres.Al Pirineu, el primer naixement ha estat el de la Irene, a la 1.36 a l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp. ha pesat 2,960 quilos. Els pares són també de Tremp. A la Catalunya Central , a les 2.11h ha nascut el Joan, a la Clínica Sant Josep de Manresa. i ha fet 3,20 kg.A Lleida, el primer nadó ha estat l'Aniol, nascut a les 3.15h amb 3,39 kg a l'hospital Arnau de Vilanova de la capital del Segrià.

