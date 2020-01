VÍDEO Francesc renya i pica la mà d'una dona que l'estira del braç al Vaticà

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu — Reuters (@Reuters) January 1, 2020

El papa Francesc també té mal geni. Això va demostrar aquest dimarts al vespre, quan va reaccionar renyant i picant la mà a una dona que va estirar-lo del braç al Vaticà, mentre Francesc saludava els fidels. En el vídeo es pot veure com la dona se senya abans de clavar-li l'estrebada al Papa per atraure-la cap a ella, com li crida una sèrie de paraules en la seva llengua, com el Papa protesta i es desfà de l'estrebada picant la mà a la dona.Les imatges s'han fet virals a les xarxes socials, i la major part dels usuaris coincideixen a assenyalar que la dona va tenir una actitud inapropiada, i que l'incident hauria pogut tenir conseqüències més greus si hagués fet caure al terra Francesc.

