L'AP-7 deixa de cobrar peatge

L'autopista AP-7 entre Tarragona, València i Alacant suprimeix a partir de les 00.00 hores d'aquest dimecres, 1 de gener, el cobrament de peatge als seus usuaris. També se suprimeix a la mateixa hora el peatge de l'autopista AP-4 entre Sevilla i Cadis.Els conductors que diàriament circulen per aquestes vies, que amb una mitjana d'entre 20.124 i 24.477 usuaris diaris figuren entre les més transitades de l'Estat, deixaran de pagar cap taxa amb el canvi d'any.La supressió de les barreres de peatge en aquestes autopistes és conseqüència de la conclusió el contracte de concessió de la seva explotació que actualment té Abertis i la seva conseqüent reversió a l'Estat.Es tracta de les segones vies de pagament a aconseguir el fi de la seva concessió, aixecar el peatge i passar a estar gestionades per l'Estat un any després que ho fes l'AP-1 Burgos-Armiñón, via que gestionava el grup Itínere i que va quedar lliure de peatge l'1 de desembre del 2018.

